Cameroun: Noël, c'est dimanche

Dans les églises, l'heure est aux derniers réglages pour accueillir l'enfant Jésus.

L'heure des carillons a vraiment sonné et c'est le branle-bas dans les différentes chapelles de Yaoundé, toutes obédiences religieuses confondues. C'est que la fête de la Nativité qui va se célébrer dimanche prochain se prépare déjà dans la foi. Hier à la paroisse Saint Esprit de Mvolyé à Yaoundé, le temps était au grand ménage. A l'intérieur de ce lieu de culte, les fidèles s'activent au nettoyage du sol, de la sacristie et des chaises. A l'extérieur, deux autres astiquent soigneusement les vases sacrés et autres objets de piété. Ceci sous le contrôle du curé, le Père Henri Fouda. « Nous avons organisé une journée de la Caritas mercredi.

A cette occasion, des jouets et un repas ont été distribués aux pauvres qui sont les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 24 décembre à la messe de 10h30, nous aurons des baptêmes et une messe de veillée à 19h. Le jour de Noël, nous allons célébrer trois eucharisties », explique le prêtre. Chez les protestants comme chez les évangélistes, c'est la même ambiance. « L'heure est à la joie pour accueillir notre Sauveur, non seulement dans la propreté physique mais surtout dans nos cœurs », lâche une fidèle.

Dans les églises dites de réveil comme à Winners Chapel, les petits enfants de l'école du dimanche se consacrent aux dernières répétions de leur spectacle. « Ils vont présenter tout ce qu'ils ont appris en termes de récitations, versets bibliques, chants, louanges, adoration, danses et scénettes », précise une fidèle. Un spectacle au cours duquel, les enfants recevront des cadeaux. En attendant dimanche, les hommes d'églises préparent leurs fidèles aux différents sacrements.