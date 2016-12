Cameroun: Vigilance, les malfrats sont de la fête

Ils s'inventent chaque jour, particulièrement en cette période, pour dépouiller un public toujours plus élargi.

Inerte et sans connaissance, une jeune dame a été conduite dans un centre hospitalier de la place mercredi, en mi-journée. L'équipe médicale l'ayant accueillie n'a pas tardé à poser son diagnostic : accident vasculaire cérébral. Etonnant pour une jeune femme dans la trentaine et qui, selon des témoins, était encore pétillante de vie quelques instants avant que l'inimaginable ne lui arrive. « Nous étions dans le taxi depuis un moment et sur le point d'arriver au lieu dit Mokolo Sapeurs lorsqu'un passager a sorti une arme à feu, nous intimant l'ordre de lui remettre tout ce que nous avions. Il m'a pris les 30 000 F que j'avais pour les examens prénataux, me rendant dans un laboratoire. A la dame qui s'est évanouie, il a pris 200 000 F, apparemment l'argent de cassation d'une tontine. Le bandit a aussi emporté la recette du taxi avant de descendre précipitamment pour s'engouffrer dans une voiture de marque Toyota Tercel, noire, garée.

C'est tellement allé vite que personne n'a eu la présence d'esprit de relever l'immatriculation », témoigne une des victimes. Dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, les plaintes pour agression se multiplient en cette période. Certaines victimes sont même tellement dépassées par les événements qu'elles ne songent pas à porter plainte. Il le faut pourtant, pour que des alertes soient lancées et les populations édifiées sur les méthodes actualisées des malfrats. « En général, les malfrats sont en plein essor en cette saison et ils ne font pas dans la dentelle. Ils opèrent dans les taxis, les véhicules particuliers, à moto, à pied, en bandes organisées ou de manière isolée. Ils misent sur la négligence des populations qui ont le cœur à la fête au point d'en oublier d'être prudentes.

Il faut savoir qu'on n'est en sécurité nulle part (domiciles, églises et autres lieux privés compris). Nous recommandons fortement circonspection et vigilance à tous », martèle le commandant d'une brigade de gendarmerie. Celle-ci signale particulièrement un gang de jeunes filles, dont certaines sont enceintes, simulant des situations de détresse au bord de la route pour entraîner de bonnes âmes secouristes dans des traquenards. Elles opèrent de jour comme de nuit, avec de gros bras tapis dans l'ombre. Est également signalée une bande qui vole dans les voitures, à l'aide d'un liquide émiettant pare-brises et autres vitres. Il ne faut donc rien laisser d'important dans sa voiture, dès lors qu'on la quitte, même des yeux, pour une minute.