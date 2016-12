Cameroun: Marchés publics - Les acteurs révisent les règles

Pour mieux maîtriser et appliquer les lois de cette activité, une formation s'est tenue à Douala.

Le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a ouvert récemment à Douala un séminaire de renforcement des capacités des responsables locaux du ministère des Marchés publics (Minmap). Des responsables des services centraux du ministère étaient à ses côtés, face aux chefs des services de marchés auprès des maîtres d'ouvrage et ceux du Minmap. Des experts retenus à l'occasion de cette formation approfondie s'attelleront à préciser les règles du jeu d'évaluation au cœur du système de passation des marchés publics, les techniques d'attribution et surtout les meilleurs moyens pour éviter les mauvaises pratiques. M. Ivaha Diboua a mis en relief le souci du gouvernement de combattre systématiquement ces dysfonctionnements.

Autant, reconnaîtra-t-il, ces manières de contourner ou de violer la loi sont universelles et prégnantes dans le secteur, autant le séminaire doit être le lieu pour en parler franchement. Afin de réduire à la plus petite dimension possible, le risque de concussion, à défaut de l'éradiquer totalement. Au-delà de l'esprit de la loi, le séminaire fournira également à ses auditeurs un espace d'approfondissement de leurs connaissances en la matière.

Il s'agit de mieux s'approprier un triptyque : délai scrupuleusement respecté, juste attribution et contrôle effectif sans être tatillon. De la sorte, tous les acteurs devraient se trouver « au même niveau de compréhension » des normes et principes parfois « subtils et complexes», a enfin plaidé le gouverneur, qui s'exprimait au nom du ministre des Marchés publics.