Cameroun: Education - Le premier trimestre est entré en gare

Les élèves du primaire et du secondaire auront droit dès ce vendredi 23 décembre à un repos de deux semaines afin de célébrer les fêtes de fin d'année en famille.

C'est ce jour que débutent les congés du premier trimestre sur l'ensemble du territoire. Les élèves du primaire et du secondaire vont profiter d'un repos bien mérité après plus de trois mois de classe. Certains établissements scolaires de Yaoundé vibrent déjà au rythme des festivités. Hier matin au lycée général Leclerc, c'est un arbre de Noël bien décoré de guirlandes et autres accessoires qui accueille le visiteur. Les élèves étaient en pleine évaluation dans leurs salles de classes, tandis qu'au bureau du proviseur, Elisabeth Ntonga, l'heure était au bilan. « Les résultats de façon générale sont moyens.

Les classe de première et terminale affichent respectivement un taux de réussite de 51 % et 53%. Les autres classes se situent entre 80 et 95% », confie le proviseur. Pour ne pas lâcher la pression pendant les deux semaines de congés et relever le niveau de certains apprenants, Elisabeth Ntonga indique que : « Comme nous n'avons plus la possibilité d'effectuer les séances de rattrapage et des cours de mise à niveau pour les élèves en difficulté, nous allons leur remettre des fiches de travail avec des exercices qui seront corrigés à leur retour. » Pour marquer la fin du premier trimestre, les meilleurs élèves vont recevoir des tableaux d'honneur.

Le tout accompagné d'un petit concert animé par l'orchestre de l'établissement, avant la remise proprement dite des bulletins Autre lieu, même ambiance. A l'école catholique Notre-Dame de Mvolyé, la directrice, Marie Philomène Onana annonce avec satisfaction le pourcentage de la moyenne générale qui est de « 92%. Les résultats généraux sont plus que satisfaisants. Il n'y aura pas de cours de soutien. Les enfants ont besoin de repos. Ils ont subi la pression durant les mois », explique la responsable de l'école. Qu'à cela ne tienne, la maîtresse annonce une messe ce matin à 9h, suivie de la remise des bulletins de notes à 11h.