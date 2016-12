Angola: Coopération militaire - Controverse autour du retrait des troupes angolaises de la RDC

L'Angola a décidé récemment de retirer ses troupes du territoire congolais en évoquant les violences récurrentes qui émaillent le processus démocratique en RDC alors que le ministre congolais de la Communication et des Médias, Lambert Mende, réfute toute présence militaire angolaise en RDC.

À la base de cet arrêt presque inattendu, à en croire une dépêche de La Libre Belgique confirmée par RFI, le départ précipité des soldats angolais. Ces derniers, à en croire des sources, ont plié bagages emportant tous leurs effets comme pour symboliser la fin de leur présence en RDC. C'est le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chikoti, qui a annoncé cette nouvelle dans son discours de fin d'année prononcé le 23 décembre. D'après l'officiel angolais, c'est la violence récurrente déplorée en RDC qui a contraint les formateurs militaires angolais à quitter. Une manière pour le pays d'Édouardo dos Santos, confirment certaines sources, de protester contre la montée de la violence en RDC qui paraît ne pas donner des gages de paix par ces temps qui courent. « Ces militaires seraient tous partis en permission, sans pour autant être relevés (... ) Ils ont plié bagage et sont partis avec tout », susurre une source angolaise citée par RFI. L'officiel angolais en a profité pour appeler la classe politique congolaise, réunie en ce moment autour de l'Église catholique, à « préserver la paix ».

En décidant de mettre un terme à une coopération militaire de longue date destinée principalement à la formation de la garde républicaine et de la police particulièrement épinglés dans les évènements de ces derniers jours, l'Angola a sans doute pris la mesure de la situation sécuritaire en RDC où la paix demeure toujours sujette à caution nonobstant le nouveau dialogue parrainé par l'Église catholique.

Si les faits sont bien réels, l'interprétation que les uns et les autres font de ce départ des militaires angolais va dans tous les sens. Alors que certains font foi aux propos du ministre angolais des affaires étrangères soutenant qu'il serait motivé par les violences récurrentes en RDC, d'autres par contre estiment qu'il s'agit bien d'un repositionnement de l'Angola pour démontrer sa neutralité. En tout état de cause, maints observateurs font remarquer qu'une telle décision pourrait peser compte tenu du rôle historique qu'a joué l'Angola dans l'avènement du pouvoir Afdélienne et dans l'appui aux forces nationales quant à la gestion sécuritaire du pays.

Alors que d'aucuns avaient vite fait de croire à l'authenticité de cette information, c'est du ministre de la communication et des médias, Lambert Mende Omalanga, qu'est venue la contradiction. Ce dernier, interrogé à ce sujet par la presse locale, a réfuté toute présence militaire angolaise en RDC. Pour l'officiel congolais, il s'agit d'une rumeur inventée par les ennemis du pays qui financent l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. « Nous connaissons même le nom de la journaliste Marie-France Cros qui travaille pour nos ennemis », a-t-il lâché avant d'ajouter que seules les troupes de trois pays de la Sadc, dont celles des Sud-Africains sont présentes sur le territoire national. Aucune trace des soldats angolais en RDC.

Toutefois, d'après les sources susdites, l'Angola a déclaré par la voix de son ministre des Relations extérieures qu'elle continuera à promouvoir la paix et à préserver l'harmonie et la sécurité internationale, en particulier en RDC, en RCA, au Burundi et au Soudan du Sud conformément à son engagement tel que reconnu dans l'exercice de la présidence de la Cirgl.