Pour la Coalition Droits pour tous, l'injonction de l'ARPTC était illégale. Premièrement, elle porte, selon cette plate-forme, atteinte au droit d'accès à l'Internet qui est une prérogative reconnue à toute personne physique, par la résolution A/HRC/32/L/20 des Nations unies du 27 juin 2016. Deuxièmement, ladite résolution condamne, sans équivoque, les mesures visant à empêcher ou à perturber délibérément l'accès à l'information ou la diffusion d'informations en ligne. La Coalition, qui a invité tous les États à s'abstenir et à faire cesser des telles pratiques, a noté que le droit d'accès à l'Internet concoure à un niveau de vie convenable, au même titre que le droit d'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux services de santé, à la scolarisation, aux routes praticables, au droit de participer à la vie culturelle et aux progrès scientifiques.

La plate-forme a, de ce fait, invité toutes les entreprises à appliquer l'article 28 de la Constitution en vigueur en RDC qui dit, d'une part, que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et, d'autre part, tout individu est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'Homme et des libertés publiques.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.