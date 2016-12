Maroc/Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Vingt-trois Marocains et vingt-cinq Togolais

Adversaires de la RDC dans le groupe C à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le Maroc et le Togo ont rendu publiques leurs listes respectives des joueurs retenus pour cette compétition prévue du 14 janvier au 8 février 2017 au Gabon.

Adversaire de la RDC dans le groupe C, le Maroc a rendu publique la liste des vingt-trois Lions d'Atlas pour la compétition. Le sélectionneur français du Maroc a constitué un groupe compétitif pour ce rendez-vous continental du football, composé des joueurs d'expérience comme le défenseur Medhi Benatia de la Juventus de Turin en Italie qui est passé par Bayern de Munich. Les gardiens de but retenus sont Munir Mohand Mohamedi (Numancia/Espagne), Yassine Bounou (Girona/Espagne), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bulgarie) ; des défenseurs Medhi Benatia (Juventus/Italie), Manuel Da Costa (Olympiakos/Grèce), Amine Attouchi (Wydad Casablanca), Hamza Mendyl (Lille/France), Fouad Chafik (Dijon/France), Nabil Dirar (Monaco/France), Mohamed Nahiri (FUS de Rabat).

Les milieux de terrain retenus par le sélectionneur Hervé Renard sont Romain Saïss (Wolverhampton/Angleterre), Youssef Aït Bennasser (Nancy/France), Mounir Obbadi (Lille/France), Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam/Pays-Bas), Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne/Espagne), M'bark Boussoufa (Al Jazira/Émirats arabes unis), Younes Belhanda (OGC Nice/France), Oussama Tannane (Saint-Etienne/France), Sofiane Boufal (Southampton/Angleterre), Mehdi Carcela (Granada/Espagne), Nordin Amrabat (Watford/Angleterre), Ismail Haddad (Wydad Casablanca). Les attaquants marocains qui seront présents à la CAN 2017 sont Rachid Alioui (Nîmes Olympique/France), Youssef El Arabi (Lekhwiya/Qatar), Khalid Boutaib (RC Strasbourg/France) et Youssef Ennesyri (Malaga/Espagne).

Les 23 Éperviers du Togo

Faisant également partie du groupe C, le Togo aussi révèle son effectif pour la CAN Gabon 2017. Le technicien français et grand connaisseur du football africain, Claude Le Roy, a dans un premier temps rendu publique une liste de vingt-cinq Éperviers togolais; et cette liste sera certainement ramenée à vingt-trois joueurs retenus avant le début de la phase finale.

Il s'agit des gardiens de but Agassa Kossi (Sans club), Mensah Cédric (Mans/France), Tchagouni Baba (Marmande/France) ; des défenseurs Akakpo Serge (Trabzonspor/Turquie), Bossou Vincent (Young Africains/Tanzanie), Djene Dakonam (St Trond/Belgique), Douhadji Joseph (River United/Nigeria), Kouloun Maklibè (Dyto), Mamah Gaffar (Dacia/Moldavie), Ouro-Akoriko Sadat (Al Khaleej Saihat/Arabie Souadite), Ouro-Sama Hakim (Togo-Port).

Les milieu de terrain appelés sont Atakora Lalawélé (Helsingborg/Suède), Atchou Franco (Dyto), Ayite Floyd (Fulham/Angleterre), Bebou Ihlas (Fortuna Dusseldorf/Allemagne), Boukari Razak (Châteauroux/France), Dossevi Mathieu (Standard/Belgique), Eninful Henritsè (Doxa Katakopias/Chypre), Nuafu Victor (Entente II), Romao Alaixys (Olympiacos/Grece) et Segbefia Prince (Gotzepe/Turquie). Enfin, les attaquants convoqués par Claude Le Roy sont Adebayor Emmanuel Shéyi (Sans club), Agbegniadan Komlan (Wafa/Ghana), Gakpe Serge (Genoa FC/Italie) et Laba Kodjo Fo-Doh (RS Berkane/Maroc).