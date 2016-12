Angola: Démarrage de l'enrôlement spécial pour les citoyens résidents à l'étranger

Luanda — Le Ministère de l'Administration du Territoire organise du 27 décembre au 5 janvier 2017, l'actualisation des données des électeurs, la preuve de vie, ainsi que l'enrôlement des jeunes angolais qui complèteront 18 ans en 2017, résident et travaillant à l'étranger, dans le cadre des élections générales.

Cette mesure, déterminée par ledit Ministère et approuvée par la Commission Nationale Electorale (CNE), sera exécutée dans tous les chef-lieu des provinces et est destinée spécialement aux citoyens résidents à l'extérieur pour des motifs professionnels ou d'études en séjour au pays, dans le cadre des fêtes de fin d'année.

A cet effet, des postes d'enrôlement électoral seront installés dans les municipalités de Belas et Cazenga, ainsi que dans les districts urbains de Maianga er d'Ingombota, circonscription de Luanda.

Il y a lieu de rappeler que le processus d'actualisation des données électorales, de la preuve de vie et de l'enrôlement de nouveaux électeurs, qui a été interrompu le 20 décembre dernier, à cause des fêtes de fin d'année et de Nouvel An, reprendront le 5 janvier prochain et se prolongera jusqu'au 31 mars 2017.

Plus de six millions d'électeurs ont déjà actualisé leurs données électorales et démontrés la preuve de vie dans toute l'étendue du pays, lors de la première phase du processus réalisé du 25 août au 20 décembre courant.