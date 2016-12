Congo-Kinshasa: Ministère de la Santé - Félix Kabange Numbi passe le flambeau au Dr Oly Ilunga

Durant son mandat à la tête du ministère des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi se donne des priorités. « Nous allons nous atteler à ce que chacun fasse son travail en respectant le code foncier dans son esprit et sa lettre. Que les agents et cadres du ministère des Affaires foncières puissent respecter le code foncier. Je m'inscris dans le domaine de la numérisation des titres fonciers pour réduire la multiplicité des titres. La sécurisation des titres fonciers, c'est notre cheval de bataille », a-t-il déclaré. Tout en soulignant que seul le travail doit primer. « C'est par le travail que vous allez vous qualifier ou vous disqualifier. Je n'ai pas de tribu ma seule tribu, c'est le travail », a conclu le ministre.

Après la remise et reprise au ministère de la Santé, le Dr Félix Kabange Numbi est allé prendre officiellement ses fonctions en qualité du ministre des Affaires foncières. Il a fait la remise et reprise avec le ministre sortant Daniel Madimba.

Pour sa part, le nouveau ministre de la Santé publique inscrit son mandat sous le signe de la continuité. le Dr Oly Ilunga se donne quatre priorités, à savoir l'amélioration de l'offre des services de santé, l'accessibilité aux soins de santé de qualité, la santé comme moteur de développement économique et la recherche dans le secteur de la santé. Tout en s'appuyant sur trois axes: l'éthique et la déontologie ; les indicateurs de la performance sanitaire et financière et la digitalisation du secteur de la santé.

