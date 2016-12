Le Nouvel Ambassadeur du Royaume de Maroc, Rachid Agassim, est arrivé à Kinshasa il y a deux semaines. Après son installation effective, il a préféré nouer contact avec les congolais et marocains vivants à Kinshasa.

C'est dans cette optique qu'il les a réunis vendredi 23 décembre 2016 en la somptueuse Salle Etoile de l'hôtel Pullman de la Gombe. Un message a été au rendez-vous. Dans celui-ci, il a présenté sa satisfaction de se retrouver dans le pays du feu Président du Zaïre Mobutu. Il a également reconnu le soutien sincère et solidaire de la R.D. Congo pendant toute la période de rupture avec l'Union Africaine. Ce dernier ne se limite pas seulement ici, plutôt, il s'étend dans d'autres pays africains notamment : la Tanzanie, le Rwanda, l'Île Maurice, le Benin, le Mozambique...

Il y a aussi démontré que les relations entre ces deux pays sont profondes. Ceci se remarque par la présence de la Communauté congolaise au Maroc qui est bien intégrée et jouissant de tous les droits et bénéficie des atouts de la nouvelle politique migratoire. Il a fini par témoigner son souci de renforcer et redynamiser la coopération bilatérale avec la RDC. Son pays est très respectueux de la liberté de culte, a-t-il fait remarquer. Ainsi, il a souhaité une bonne fête de Noël à tous les chrétiens. Lire en intégralité le message de l'Ambassadeur, Représentant de Sa Majesté le Roi.

DISCOURS DE L'AMBASSADEUR DU MAROC, REPRESENTANT DE SA MAJESTE LE ROI EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Excellences,

Honorables invités

Mesdames et Messieurs

C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous, ce soir, ici à Kinshasa.

J'ai opté pour une première prise de contact en limitant cette modeste réception à une rencontre entre Marocains et Congolais.

La raison est bien évidente, nos pays jouissent d'une excellente relation à tous les niveaux.

Le Maroc n'oubliera jamais la position solidaire et courageuse de la RDC, aussi bien au moment où nous avions quitté l'OUA, et aujourd'hui au moment où nous avons décidé de revenir au sein la famille Africaine. Le soutien de la RDC était et reste sincère et solidaire.

Nous avons une communauté congolaise au Maroc qui est bien intégrée et jouit de tous les droits et bénéficie également des atouts de la nouvelle politique migratoire, initiée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'Assiste, et dont la deuxième phase vient d'être inauguré, il y a quelques jours.

Cette nouvelle politique de migration est l'illustration parfaite des liens profonds et sincères qui existent entre nos deux pays, ainsi qu'avec tous les pays de notre cher continent.

Si nous étions ces dernières années en dehors de l'UA, nous n'avons jamais quitté l'Afrique, nous y sommes bien présent à travers nos projets et programmes de coopération, à tous les niveaux : diplomatique, économique, culturel, cultuel...

Nous croyons à l'Afrique. Nous faisons confiance à l'Afrique solidaire, généreuse, riche et humaine. Nous croyons à l'esprit sincère de la coopération sud-sud.

C'est dans cet esprit que j'exprime la volonté de mon pays de renforcer et redynamiser la coopération bilatérale avec la RDC, ce grand pays, non seulement pas sa superficie, mais surtout par son grand peuple et ses innombrables richesses.

Je souhaite de tout mon cœur paix, stabilité et progrès à la DRC.

Je profite également, de cette occasion, pour vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.

Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2016