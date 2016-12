Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires adopté

En 5 articles, le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires, adopté à l'Assemblée nationale court pour une période allant du 1er au 31 janvier 2016, à concurrence d'un douzième des crédits ouverts par la loi de finances rectificative. Ainsi, les recettes et les dépenses des budgets annexes sont arrêtées au prorata du douzième de leur niveau repris dans la même loi. Il en est ainsi des recettes et dépenses des comptes spéciaux.

Dans cinq jours exactement, ce sera le 1er janvier 2017. Une nouvelle année qui exige, de la part de l'Etat, pour son fonctionnement régulier, la promulgation de la loi de finances pour cet exercice. Or, celle-ci, bien qu'ayant été déposée au Bureau de l'Assemblée nationale, elle n'avait pas été suivie de l'examen par les deux chambres du Parlement. Comment assurer le fonctionnement des services publics dès le mois de janvier en l'absence d'une loi de finances ? La convocation de la session extraordinaire a permis à la nouvelle équipe gouvernementale de solliciter l'ouverture des crédits provisoires. Le projet de loi a été déposé hier, à la représentation nationale, par le Ministre d'Etat au Budget, Kangudia Mbayi, entouré d'autres membres du Gouvernement parmi lesquels, Jean-Lucien Bussa, ministre d'Etat au Plan, Justin Bitakwira, ministre chargé des relations entre le Gouvernement et le Parlement. 278 députés présents à la plénière l'ont adopté, après avoir recadré le contexte, fixé et précisé certains éléments de ce projet de loi, qui était fondé sur les crédits votés de la loi de finances rectificative n°16/006 du 29 juin 2016, pour l'exercice 2016.

