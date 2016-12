Congo-Kinshasa: Plusieurs défis à relever pour le nouveau Ministre - ESU - Ce que les étudiants attendent de Steve Mbikayi

Steve Mbikayi Mabuluki est le nouveau Patron de l'Enseignement Primaire et Professionnel. Il a pris officiellement ses fonctions le 23 décembre 2016 dernier après la remise- reprise avec le Professeur Théophile Mbemba.

Le nouveau Ministre n'a certainement pas une tâche facile. La majorité d'étudiants ne lui donne pas assez de chance surtout que ce n'est pas un Professeur. La Prospérité, dans sa mission de fouiller l'information à la source est allé dans les Universités et Instituts Supérieurs pour échanger avec un échantillon d'étudiants sur leurs attentes par rapport au nouveau Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Il y a lieu de rappeler que le micro-baladeur a été fait, entre autres, à l'Université Pédagogique Nationale, UPN en sigle ; l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées, ISTA ; l'Institut Supérieur de Commerce, ISC ; l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, ISP Gombe ; et l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la communication, IFASIC.

A la lumière de ces échanges, il faut dire que Steve Mbikayi devra tout mettre en œuvre pour non seulement assainir son secteur, mais aussi lutter contre la corruption qui a élu domicile dans l'enseignement supérieur. Au regard des interventions des étudiants, trois choses sont revenues dans leurs propos. Ils attendent du nouveau Ministre la rigueur dans la prise de décision, la détermination pour la lutte contre toute forme de corruption et, enfin, la volonté d'assainir le secteur. Le nouveau ministre est certes connu de la majorité des étudiants, c'est plutôt ses capacités de gestion et de direction que plusieurs ignorent.

Grâce T-N, 20 ans, étudiante en première année de Graduat, option information de gestion à l'ISC décrit le nouveau Ministre en ces termes : «Personnellement, je le vois souvent à la télévision. Je sais que c'est un politicien parce qu'il fait des déclarations, mais je ne sais pas s'il sera à la hauteur de diriger ce grand monde. Ce que je peux lui demander, c'est de travailler pour le bien-être des étudiants et non des politiques parce que c'est d'abord notre Ministre. Il doit tout mettre en œuvre pour trouver des solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, surtout nous les filles avons un sérieux problème en ce qui concerne notre réussite. Je viens à peine d'arriver à l'Université, mais nous apprenons beaucoup de chose sur l'octroi de cotes. Quand un Professeur te veut, tu es obligé de céder au risque de ne pas réussir à son cours. Qu'adviendra-t-il si ce même professeur dispense un cours de grande pondération ? Il y a tout le risque soit de reprendre l'année, soit d'échouer carrément à son cours. Ou mieux de céder son corps au bénéfice de cotes. Donc, comme un père de famille, le Ministre doit aussi nous sécuriser».

Pour sa part, H-N, G1 électronique à l'ISTA, 23 ans, le nouveau Ministre doit militer pour doter les étudiants des instruments de pratique sophistiqué. «Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais notre pays peine à s'adapter. Tout évolue, y compris la formation et même les enseignements, mais chez nous le Professeur, Chefs des Travaux et Assistants stagnent. On nous enseigne avec des syllabus vieux de 20 ans ou même plus. Des syllabus qui ont le même âge que nous. Nous constatons qu'il n'y a aucun effort du côté de professeur en ce qui concerne leur propre mise à niveau. Nous pensons que le Ministre, pendant son mandat, militera également pour la remise à niveau des professeurs et surtout insister pour que les différents cours dispensés dans les milieux universitaires soient adaptés à la réalité et même à l'évolution du monde dans le domaine de l'enseignement ».

Sarah L-, L2 Sciences commerciales, Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, 26 ans : «Avant d'aller voir ailleurs, le Ministre Steve Mbikayi doit commencer par la corruption. C'est ça même la base de tout. Nous nous sommes rendu comptes qu'à l'Enseignement Supérieur et Universitaire on ne passe pas des classes parce qu'on est intelligent, mais plutôt parce qu'on a l'argent, parce qu'on est facilement manipulable lorsqu'il s'agit d'une femme. Et surtout, parce qu'on peut facilement rendre des services sexuels aux différentes Professeurs ou Enseignants. Il y a aussi cette affaire de l'obligation de l'achat de syllabus. Donc, il est difficile, voir impossible de réussir à un cours lorsqu'on n'a pas acheté le syllabus ou encore sans payer le droit d'auteur. Ce n'est pas l'intelligence qui manque, mais le moyen. D'où, vous allez vous rendre compte que ceux qui finissent les études aujourd'hui n'ont pas un niveau élevé, ils ont plutôt de l'argent pour corrompre. Je pense même que c'est ça la première cause du chômage dans notre pays».

Elvis M., G3 IFASIC, 24 ans: « La vérité est que le nouveau Ministre n'a pas la tâche facile surtout en ce qui concerne la corruption dans les milieux universitaires. Dans nos Universités et Instituts Supérieurs tout s'achète, rien n'est gratuit alors que nous payons des frais académiques chaque année. On paie le Syllabus, les Interrogations, des TP, des recueils, des papiers, parfois même des places à se mettre. Et puis, il doit faire un effort de stabiliser les frais académiques dans toutes les universités publiques. Qu'est-ce qui explique que l'ISC paie plus cher que l'UPN ? Pourquoi l'UNILU paie plus que l'Université de Kinshasa quand on sait tous que ces deux universités appartiennent à l'Etat ? Je sais que ce nouveau gouvernement n'a pas longue vie, mais nous demandons au Ministre Steve Mbikayi de se mettre directement pour trouver des solutions dans les milieux universitaires. Il faudra penser au problème des années élastiques dans certaines universités dont l'UNIKIN».

Noëlla T-, L1 UPN, 28 ans : « J'ai appris qu'il est promoteur d'une grande école internationale, je compte sur lui pour l'amélioration de l'enseignement au niveau universitaire. Je ne veux pas être sévère avec lui parce que je sais que pour combattre la bassesse, il faudra commencer par la base, c'est-à-dire, l'école primaire. Donc, je lui propose d'échanger avec son collègue de l'EPSP pour régler ce problème de niveau dès l'école primaire, ainsi à l'université tout se passera bien, et même très bien. Le Ministre doit également tirer les oreilles des professeurs, au besoin les sanctionner en ce qui concerne la corruption. Au regard de ce que je gaspille, je suis obligé d'amener au moins 10.000 FC chaque jour pour acheter des syllabus, TP, Interrogations, etc. Pourquoi l'Etat ne peut pas faire en sorte que les Syllabus soient gratuits ? Je crois que ce n'est pas un problème de moyen, mais plutôt de volonté. Et nous comptons sur le Ministre pour que ce rêve devienne réalité très prochainement».

MM- Gabrielle, G3 communication UPN, 21 ans : «Je suggère que le nouveau ministre puisse faire la ronde, de temps à temps, pour se rendre lui-même compte de ce que les étudiants appellent des réalités académiques. On aura beau parler, si lui-même ne se rend compte de la souffrance des étudiants, ça ne sert à rien. Parce que la corruption a élu domicile, peu importe le jour qu'il décidera de venir, il trouvera toujours des antivaleurs ici. C'est honteux de le dire, mais nous n'avons pas d'autres choix, l'enseignement supérieur est pollué jusqu'à la moelle épinière. Les Professeurs considèrent l'Université comme un fonds de commerce. Calculons, nous sommes 1200 étudiants dans un auditoire, et le TP se vend à 500FC, quand vous faites l'exercice mathématique, vous allez rapidement vous rendre compte que pour un seul auditoire, le Professeur ou le CT touche 600.000FC par jours. Nous supplions le Ministre d'effectuer, sans tarder, des descentes sur terrain».

Au regard de ces différentes interventions, le Patron de l'ESU peut déjà mesurer la responsabilité de sa mission et comprendre à quel point les étudiants ont besoin de sa réaction rapide sur plusieurs maux qui rongent l'enseignement universitaire. Du reste, il y a lieu de noter que Steve MBKAYI est l'homme de situation et il pourra changer les choses. C'est aussi l'homme des conditions difficiles, il se montre présent là où personne ne le voit venir, et actif là où tout le monde a échoué.