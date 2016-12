Congo-Kinshasa: Vision réformiste en bandoulière - Transcoms - José Makila dévoile les axes prioritaires de son action

Une vision, un idéal. Deux épithètes qui ont caractérisé, José Makila Sumanda, Vice-premier Ministre et ministre des Transports et voies de Communication, lors de la prise de ses fonctions, vendredi 23 décembre 2016, au troisième niveau du scintillant immeuble du Gouvernement.

Très sobre remise-reprise. En effet, le nouveau patron de Transcom a dévoilé les grands axes réformateurs dans lesquels il compte apporter des améliorations. C'est les secteurs aéronautique, routier, ferroviaire, fluvial et lacustre. En observateur patenté de ce secteur vital de la vie nationale qu'est le transport, José Makila Sumanda vise en priorité à attaquer les causes que les conséquences qui est le taux élevé d'accidents de circulation. Il ambitionne améliorer et moderniser les infrastructures, équipements aéroportuaires et de navigation afin de les adapter aux normes internationales. Dans cette artillerie stratégique des actions à mener, il ne s'est pas permis de se passer de sa grande vision de performance en s'appuyant sur le renforcement des capacités et son soutien à la compagnie Congo Airways. Une grande réforme est attendue dans le secteur de transport routier où il a promis de mettre fin à l'importation de voitures au volant droit et accentuer le contrôle de permis de conduire.

Le tout nouveau Vice-premier ministre, Ministre des Transports et Voies de Communication respire cette vision salutaire. José Makila Sumanda a gagné son nouveau poste le vendredi 22 décembre dernier. Dans sa toute première communication, il a distillé quelques axes prioritaires de ce qu'il va faire. Tourné vers l'action que vers le discours, il s'est montré pragmatique, un trait d'union entre la politique du Gouvernement et les actions sectorielles. Fidèle à la praxis du chef de l'Etat, le Vice-premier Ministre entend incarner son ministère aux besoins de la population en matière de transport.

C'est dans cette perspective qu'il tient, pour le secteur aéronautique, à veiller à l'amélioration de la sécurité de transport aérien de la République Démocratique du Congo en vue de la réduction de taux d'accidents. Il vise de promouvoir le développement et l'amélioration, la modernisation des infrastructures et équipements aéroportuaires ainsi que la navigation aérienne afin de les soumettre aux normes internationales. Dans ses actions, il va soutenir la Compagnie aérienne Congo Airways pour l'expansion de son réseau domestique et international par l'acquisition de nouveaux avions. Son ministère s'emploiera à sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne.

Dans le secteur routier, il compte veiller scrupuleusement au bon fonctionnement de Transco et de poursuivre l'expansion du programme "esprit de vie" dans les Provinces. Dans ce secteur routier, il tient à peser de tout son poids pour mettre fin, avec le concours de provinces, à l'importation des véhicules avec volant à droite communément appelé "ketch" source de beaucoup d'accidents dans les grandes villes. Aussi, mettre fin à la détention de faux permis de conduire afin de lutter contre l'indiscipline des conducteurs.

Dans le secteur ferroviaire, il entend réhabiliter non seulement les infrastructures et de promouvoir les réseaux de chemin de fer sur le territoire national, mais également, promouvoir le renforcement des capacités des cheminots.

S'agissant du secteur fluvial et lacustre, le nouveau patron de Transcoms a promis de promouvoir la navigation fluviale et lacustre pour les unités déjà réhabilitées de la SCTP ; de Renforcer les capacités des agents de la RVF à assurer la sécurité de la navigation sur le fleuve et lacs.

C'est fort de cette vision qu'il pense apporter un plus sur ce que son prédécesseur avait planifié.