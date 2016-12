Congo-Kinshasa: Gros enjeux !

Cette cinquante-deuxième et dernière semaine de l'année 2016 sera de tous les enjeux dans l'arène politique de la République démocratique du Congo.

En effet, dès ce mercredi 28 décembre au Centre Interdiocésain, à Kinshasa, c'est la reprise des pourparlers entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016, d'une part, et le Rassemblement de l'Opposition et le Front pour le Respect de la Constitution, d'autre part, sous les auspices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). Les ultimes points de divergences seront, à en croire les évêques catholiques, aplanis en vue de la signature de ce très attendu accord en date du vendredi 30 décembre. Puis, le lendemain, le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, adressera à la Nation son traditionnel message des vœux à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Sur ce quoi sera principalement axée cette allocution du Chef de l'Etat en cette dernière ligne droite ?

Dans un climat politique apaisé et décrispé, Joseph Kabila prononcera un discours conciliant. Il fera, certainement, le tour d'horizon de la situation politique de son pays tenant compte de différents compromis et accords politiques. D'abord, le dialogue politique national inclusif qu'il avait convoqué par voie d'Ordonnance présidentielle, le 28 novembre 2015. Sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo, ce forum de la Cité de l'Union Africaine qui a mis autour d'une table, la Majorité Présidentielle, l'Opposition pro-dialogue et une frange de la Société civile et des confessions religieuses, a débouché sur l'accord du 18 octobre 2016. Il s'en est suivi la nomination et l'investiture du Premier Ministre Samy Badibanga et de son gouvernement. Ensuite, à l'instar d'un bon berger qui, ayant 99 brebis dans l'enclos, a tenu à retrouver la 100ème qui était égarée, le Président Joseph Kabila a recouru aux bons offices des princes de l'Eglise catholique en vue de ramener au bateau du dialogue, la frange radicalisée de l'Opposition et, en l'espèce, le Rassemblement mené par le Patriarche Etienne Tshisekedi et le Front pour le Respect de la Constitution piloté par Eve Bazaïba.

D'ores et déjà, il est acquis que Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation effective du Président élu, conformément à l'article 70 alinéa 2 de la Constitution et à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016 et à l'Accord du 18 octobre et à celui qui est, aujourd'hui, en gestation au Centre Interdiocésain. L'élection présidentielle couplée aux législatives nationales aura lieu en décembre 2017. Il sera procédé à la reconfiguration partielle de la centrale électorale. Durant cette Transition de douze à quatorze mois, il n'y aura ni révision constitutionnelle, ni référendum. La libération des prisonniers dit politiques et la cessation des tracasseries à l'endroit de certains acteurs sont aussi acquises. Un comité de suivi de l'accord de 28 membres piloté par Etienne Tshisekedi et Eve Bazaïba sera mis sur pied. A l'instar du président de la République en exercice, tous les détenteurs des mandats électifs demeurent. Reste à savoir si la Primature reviendra aux signataires de l'accord du 18 octobre ou au Rassemblement made in Genval. Donc, des gros enjeux en cette dernière ligne droite.