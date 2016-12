Lors du dernier changement du Gouvernement, opéré à la suite de l'Accord de la cité de l'Union africaine, Joseph Kabila Kabange, Président de la République a confié au Mouvement Social pour le Renouveau/MP, MSR en sigle, l'important ministère des Affaires Sociales, Solidarité et Affaires humanitaires. C'est ainsi que Daniel Paluku Kisaka Yere Yere, au regard de son savoir- faire et qualités intrinsèques, a été désigné par la haute hiérarchie de son parti, pour animer ce ministère. Il s'agit d'un travailleur de première heure.

Daniel Paluku Kisaka Yere Yere a officiellement pris, le vendredi 23 décembre 2016, ses fonctions de Ministre des Affaires Sociales, Solidarité et Affaires humanitaires. Mme Degbalase qui assumait ses fonctions a passé le bâton de commandement à Daniel Paluku sous le contrôle du Secrétaire général aux affaires sociales. Comprenant à la lettre et parfaitement le choix du Président de la République, à la prise de ses responsabilités, le Ministre Paluku est resté confiant quant à l'avenir de ce ministère, eu égard à ses qualités professionnelles. Il s'est engagé, dans son mot de circonstance, à faire du ministère des affaires sociales, solidarité et affaires humanitaires un pool d'espoir pour les populations congolaises tel que le veut le chef de l'Etat. En priorité, il met son action sur la protection des groupes vulnérables. Ressortissant de Beni dans la province du Nord-Kivu et membre du MSR, Daniel Paluku Kisaka Yere Yere a profité de l'occasion, pour exprimer sa gratitude, d'abord au Chef de l'Etat, pour la marque de confiance placée en sa modeste personne, ensuite au Premier Ministre Samy Badibanga Ntita et, enfin, à son Autorité morale. Il s'est résolument engagé à travailler comme il se doit pour davantage mériter cette confiance.

A cette cérémonie, il a été soutenu par les membres du MSR. En présence du représentant du numéro deux du MSR, le Patriarche Me Yoko Yakembe, Secrétaire Général du MSR, la Fédération du MSR ville de Kinshasa lui a apporté des cadeaux.

A cet effet, les Cadres du Comité Fédéral du Mouvement Social pour le Renouveau de la Ville de Kinshasa ont exprimé leur gratitude à l'endroit du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, initiateur de ce parti et au Premier Ministre Samy Badibanga Ntita pour avoir réservé au MSR un poste ministériel qui correspond de surcroit à leurs origines, à savoir : la société civile et en l'occurrence le Ministère des Affaires sociales, solidarité et affaires humanitaires. Ensuite, elle a remercié le Ministre Daniel Paluku Kisaka Yere Yere pour sa brillante nomination en sa qualité de ministre des Affaires sociales solidarité et affaires humanitaires. La Fédération du MSR Kinshasa a recommandé au Ministre de "marquer la différence en portant plus haut l'étendard et l'image de notre cher parti le MSR dans un protefeuille qui incarne son idéal politique au sens strict : "la sociale démocratie" pour servir le peuple le socle de notre existence". Elle lui a rappelé les valeurs sacrosaintes symbolisées par l'épi de maïs : "le pouvoir, le service, l'humanisme, la justice distributive et la loyauté".

Le MSR s'est engagé à soutenir les actions du gouvernement et accompagner le Ministre Daniel Paluku dans ses actions grâces aux prières qu'il a fait monter à Jésus-Christ pour qu'il puisse luire le travail du nouveau patron du ministère des Affaires sociales.