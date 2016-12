Cameroun: 3 morts, 5 blessés dans l'attentat de Mora, attaque du kamikaze à bord d'une bicyclette

Le bolide de marque Toyota V X et appartenant au directeur des affaires générales (Dag), avons-nous… Plus »

Selon un autre responsable des forces de défense et de sécurité camerounaises, de nouveaux autres attentats sont à craindre à Mora, à cause de la présence de nombreux suspects qui échappent à la vigilance, se confondant avec une population cosmopolite et difficilement maitrisable.

L'homme circulait à bord d'une bicyclette sur laquelle était posé un paquet de viande de bœuf et a attiré l'attention des membres des comités de vigilance, qui ont voulu procéder à son identification, conformément à leur mission de sécurité reconnue des pouvoirs publics en appui de l'armée dans cette ville en état d'alerte permanent après maints attaques et attentats attribués à Boko Haram.

