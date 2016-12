Congo-Kinshasa: Kabila entendra-t-il l'évangile de la Cenco ?

Ils avaient mis la pression sur la classe politique pour obtenir un accord avant Noël. Le miracle de la Nativité n'a finalement pas eu lieu. La fête de Noël a en effet été célébrée sans que les différents protagonistes de la crise congolaise, réunis par les évêques du pays, signent ce fichu accord censé arrêter la course effrénée vers le précipice.

Mais la partie, visiblement, n'est que remise : si ce n'est pas la Nativité, ce sera donc la Saint-Sylvestre, puisqu'une nouvelle échéance est fixée au 29 décembre 2016. Alors, ça passe ou ça casse !

Mais quand bien même un texte officiel n'aurait pas encore été paraphé, il y a un semblant d'optimisme qui flotte sur la République démocratique du Congo ; un projet d'accord étant dans les tuyaux et qui devrait recueillir l'assentiment de tous : en effet, après avoir rencontré la majorité puis les opposants, la Cenco a réuni tout ce beau monde la veille de Noël au cours d'une plénière qui a duré neuf heures. La religion des évêques est faite selon laquelle 95% du boulot est fait.

On sait certes qu'il y avait quelques points de blocage comme le calendrier électoral, la durée de la transition et le statut même du chef de l'Etat, mais le bout du tunnel ne semble plus loin pour les Congolais.

Le dernier point de blocage constituait le nœud gordien et on sentait qu'on tournait autour du pot, pour ne pas dire du palais de la Nation.

Or si on en croit les bribes d'informations qui commencent à circuler, la Conférence épiscopale nationale du Congo aurait arraché aux protagonistes et surtout au camp présidentiel un certain nombre d'accords : entre autres, on peut citer le raccourcissement de la transition avec des élections qui se tiendraient en fin 2017 ;

avec Joseph Kabila à la tête de cette même transition et interdiction faite à lui de se représenter pour un troisième mandat ainsi que l'impossibilité pour lui de modifier la Constitution pendant cette parenthèse ; un double verrouillage donc pour empêcher toute velléité de tripatouillage. Reste maintenant à convaincre le principal concerné d'écouter l'évangile de la Cenco.

Pour tout dire, s'il y a des raisons d'espérer, il faut se garder de se réjouir trop tôt, car tant que l'arrangement politique n'aura pas été dûment signé par les différentes parties -ce qui est prévu pour le 30 décembre prochain- le délicat et douloureux échafaudage peut s'effondrer à tout moment.

Et pourtant le temps presse, accéléré par l'éternel problème sécuritaire marqué encore par une nouvelle attaque perpétrée les 24 et 25 décembre par, selon certaines sources, les rebelles ougandais des ADF, et qui ont fait 23 morts.

Il ne reste donc plus qu'à prier avec les prélats pour que leur chemin de croix de Noël n'eût pas été vain.