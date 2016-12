Afrique: CAN Gabon 2017 - Que retient-on des adversaires des Léopards au premier tour ?

Si Florent Ibenge Ikwange a publié depuis vendredi dernier la liste de 31 Léopards présélectionnés pour la Can Gabon 2017, ses adversaires de poules Hervé Renard des Lions de l'Atlas du Maroc, Claude Le Roy des Eperviers du Togo et Michel Dussuyer des Eléphants de la Côte d'Ivoire ne croisent pas les bras.

Ils ont, eux aussi, rendu public les listes de leurs joueurs convoqués. Une présélection qui plante le décor des équipes que les Léopards devront surmonter avant de prétendre à une place en quart de finales.

Tout compte fait, Hervé Renard a jeté son dévolu sur une sélection jeune et sans expérience en compétitions africaines. Sept joueurs seulement sur les 26 ont déjà participé à une CAN. Par ailleurs, la sélection reste dominée par les joueurs évoluant à l'étranger. Trois seulement sont issus du championnat national : Amine Attouchi, Ismail Haddad (WAC), et Mohamed Nahiri (FUS). Il s'agit là d'une liste élargie de 26 joueurs qui sera réduite à 23 joueurs pour le voyage à Oyem où se dérouleront les matches du groupe C. Hervé Renard a choisi les Emirats Arabes Unis pour un stage bloqué de dix jours. Le choix de ce lieu, apprend-on, a suscité beaucoup d'interrogations chez les Marocains, de même que le choix de deux adversaires pour les matches amicaux : l'Iran et la Finlande. Hervé Renard a argumenté en invoquant les «excellentes conditions, le calme et des infrastructures au top». Pour ce qui est des matches amicaux, le coach dit : « Si j'ai choisi des équipes hors zone Afrique, c'est parce que les équipes africaines qui se retrouveront comme nous aux EAU pourraient être nos adversaires potentiels pendant la CAN. Il ne faut pas donner plus d'indications à nos adversaires ». Le défi d'Hervé Renard, c'est d'abord le quart de finales que les Lions de l'Atlas n'ont plus atteint depuis 12 ans.

Contrairement à Hervé Renard, Claude Le Roy a fait appel à une équipe homogène dont on retrouve certains cadres. Le cas du doyen Emmanuel Adebayor bien que sans club, Agassa Kossi, Romao Jacques Alaixys et autres Matthieu Dossevi. Sur cette liste on note une grosse surprise. Un joueur de la deuxième division du Togo, Victor Nukafu fait partie de cette liste de 25 joueurs; aussi, le retour du défenseur de Rivers United (Nigeria), Yaovi Douhadji Joseph. Pour sa part, Michel Dussuyer publie sa liste demain mercredi 28 décembre. Mais déjà l'on apprend, hormis les formes inquiétantes de Wilfried Bony et Max Gradel à un mois de la CAN, et l'état de santé rassuré de Bailly Eric, la surprise découlera de Wilfried Zaha qui sera donc l'une des attractions à la CAN au Gabon, où la Côte d'Ivoire aura à défendre son titre acquis en 2015, en Guinée Equatoriale.

Voici la liste de Marocains

Gardiens :

Munir Mohand Mohamedi (Numancia/Espagne),

Yassine Bounou (Girona/Espagne),

Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bulgarie).

Défenseurs :

Medhi Benatia (Juventus/Italie),

Manuel Da Costa (Olympiakos/Grèce),

Amine Attouchi (Wydad Casablanca),

Hamza Mendyl (Lille/France),

Fouad Chafik (Dijon/France),

Nabil Dirar (Monaco/France),

Mohamed Nahiri (FUS Rabat)

Milieux de terrain :

Romain Saïss (Wolverhampton/Angleterre),

Youssef Aït Bennasser (Nancy/France),

Mounir Obbadi (Lille/France),

Karim El Ahmadi (Feyenoord/Pays-Bas),

Fayçal Fajr (La Corogne/Espagne),

M'bark Boussoufa (Al Jazira/Émirats Arabes Unis),

Oussama Tannane (Saint-Etienne/France),

Sofiane Boufal (Southampton/Angleterre),

Mehdi Carcela (Grenade/Espagne),

Nordin Amrabat (Watford/Angleterre),

Ismail Haddad (Wydad Casablanca).

Attaquants :

Rachid Alioui (Nîmes/France),

Youssef El Arabi (Lekhwiya/Qatar),

Khalid Boutaib (Strasbourg/France),

Youssef Ennesyri (Malaga/Espagne).

Les Eperviers du Togo

Gardiens

1. Kossi Agassa (sans club),

2. Tchagouni (FC Marmande, France),

3. Cédric Mensah (Le Mans, France)

Défenseurs

4. Serge Akakpo (Trabzonspor, Turquie),

5. Sadate Ouro-Akoriko (Al Khaleej, Arabie Saoudite),

6. Djene Dakonam (Saint-Trond, Belgique),

7. Gafar Mamah (Dacia, Moldavie),

8. Maklibè Kouloun (Dyto, Togo),

9. Hakim Ouro-Sama (AS Togo Port, Dyto),

10. Vincent Bossou (Young Africans,Tanzanie),

11. Joseph Douhadji (Rivers United, Nigeria)

Milieux:

12. Alaixys Romao (Olympiacos, Grèce),

13. Matthieu Dossevi (Standard Liège, Belgique),

14. Floyd Ayité (Fulham, Angleterre),

15. Henritsè Eninful (Doxa, Allemagne),

16. Lalawele Atakora (Helsingborgs, Suède),

17. Prince Segbefia (Goztepe, Turquie),

18. Ihlas Bebou (Fortuna Dusseldorf, Allemagne),

19. Franco Atchou (Dyto, Togo),

20. Victor Nukafu (Entente II, Togo),

21. Serge Gakpe (Genoa, Italie)

Attaquants

22. Emmanuel Adebayor (sans club),

23. Fo Doh Laba (Berkane, Maroc),

24. Komlan Agbeniadan (WAFA, Ghana),

25. Razak Boukari (Chateauroux, France).