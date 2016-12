Burkina Faso: Réconciliation nationale - Vous voulez le pardon ? Sonnez chez la Wemba

Elle semble loin de nos réalités. On gagnerait à rapprocher les deux justices pour plus d'efficience. La justice occidentale tranche, mais ne se préoccupe pas du pardon».

A écouter le conférencier du jour, le pouvoir de la Wemba pourrait être remis au goût du jour et utilisé pour régler bien des situations, notamment quand la paix, le pardon et la réconciliation nationale se font désirer.

Dans d'autres régions du Burkina, notamment dans le Nord et au Centre-Nord, la Wemba a un statut encore plus infamant, considérée qu'elle est comme une femme d'âge mûre, sans mari, qui n'a pas froid aux yeux et aux mœurs légères. Et pourtant, la Wemba dépeinte par le professeur Albert Ouédraogo est très loin de ce profil.

«La figure de la Wemba ou le sens de la grâce royale chez les Mossés », tel est l'intitulé de la conférence publique initiée par la CODER (Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale) et principalement animée par Pr Albert Ouédraogo dans l'après-midi du 22 décembre 2016 à l'espace Jean-Pierre-Guingané.

