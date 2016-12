Il précise toutefois que son parti n'entend pas soustraire un député à la justice: « Salifou Sawadogo aurait pu aller répondre en tant que député et s'il est condamné, on lève maintenant son immunité ».

C'est ce qu'ont dit les députés Windyellé Sawadogo et Paul Sawadogo, membres respectivement de la commission parlementaire sur le foncier et de celle sur les mines.

« Ces enquêtes parlementaires ont particulièrement ciblé nos militants, car toutes les localités n'ont pas été couvertes, et en plus, certains maires dont les gestions ont été décriées n'ont pas été cités », a déploré Alfred Sanou.

Le parti de l'épi et de la daba pointe, en effet, du doigt les enquêtes parlementaires sur le foncier et les mines qui ont épinglé beaucoup de leurs camarades.

