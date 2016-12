Burkina Faso: Rencontre PM/Syndicats - Statu quo au SNAID, victoire d'étape pour le SYNATIC

Le vendredi 23 décembre 2016 fut une matinée on ne peut plus chargée pour le Premier ministre, Paul Kaba Thièba. La raison de cela, le chef du gouvernement a accordé deux audiences : l'une au Syndicat national des agents des impôts et du domaine (SNAID) et l'autre au Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC).

Pour le premier, avec qui les débats ont duré plus de 4 heures, c'est une simple rencontre de clarification. Quant au second, il a remporté une victoire d'étape au terme de l'audience avec la hausse de la prime vestimentaire et l'accord sur la transformation de Sidwaya et de la RTB en sociétés d'Etat.

Pour lever les équivoques sur les plateformes revendicatives le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a rencontré deux structures syndicales : il s'agit du Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID) et du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC).

Pour le SNAID, «cette rencontre fait suite à la suspension des 120 heures de grève. Nous sommes solidaires avec les parents endeuillés suite à l'attaque terroriste de Nassoumbou le 16 décembre 2016 ».

Ils ont discuté de leur plateforme avec le Premier ministre sans parvenir à un accord. «Ils nous disent qu'ils ont pris bonne note. La réponse à notre plateforme est attendue pour fin janvier 2017», rapporte Grégoire Traoré.

C'est depuis février 2016 que la plateforme revendicative a été déposée, et le Syndicat ne cesse de faire descendre ses militants dans la rue pour obtenir sa satisfaction.

Rien qu'au cours de l'année 2016, les membres de la structure syndicale ont observé six mouvements ; une chose que le SG estime trop pour un service qui mobilise les ressources de l'Etat.

En rappel, les travailleurs se plaignent de mauvaises conditions de travail, de frais annuels exorbitants de location de la Direction générale des impôts qui s'élèvent au minimum à 600 000 000 de F CFA. Leur rencontre a duré au moins quatre heures, et a consisté à clarifier les différents points de la plateforme.

Le SYNATIC se frotte les mains

Après le SNAID, ce fut au tour du SYNATIC de se retrouver face à Paul Kaba Thiéba. Le fil du dialogue était rompu depuis novembre. A cette reprise, le Syndicat des hommes de médias obtient gain de cause.

Selon le Secrétaire général, Siriki Dramé, une commission tripartite sera créée pour examiner la transformation en sociétés d'Etat de la RTB et des Editions Sidwaya. Ils ont également obtenu une hausse de la prime vestimentaire.

«C'est une satisfaction sur le plan moral pour notre syndicat en ce qui concerne ces acquis. On est allé vers une sortie de crise, et c'est ce qui est important», confie-t-il. Les uns sont toujours dans l'attente, les autres montrent une satisfaction.