communiqué de presse

Mais de l'avis des forces de sécurité, si les statistiques semblt le confirmer, il est certainemt trop tôt pour crier victoire. En cause, les nombreux groupes armés qui opèrt ici, parfois avec la complicité des populations, combinés à la période de fin d'année avec son lot d'actes criminels...

Uvira, le 23 décembre 2016 - C'était le 2 décembre dernier : à la tête d'une forte délégation d'une quinzaine de personnalités, le Commissaire général de la Police Monusco, le Général Awalé Abdounasir, lançait officiellemt la SOLIUV, Stratégie Opérationnelle de Lutte contre l'insécurité à Uvira au Sud-Kivu. A ses côtés, le patron de la Police nationale congolaise (PNC), le Commissaire général Charles Bisgimana. Un mois plus tard et de l'avis de tous, cette stratégie de lutte contre la criminalité dans la Cité d'Uvira porte ses fruits. En quoi consiste la Soliuv ?

Concrètemt, comme le dit Sidi Goumour, Chef intérimaire de la Police civile de la Monusco-Uvira, « la Soliuv vise à assurer la protection des civils dans le contexte de la Police de proximité, à travers des patrouilles nocturnes et diurnes dans la Cité d'Uvira ». Dans le fond, elle vise deux objectifs principaux : d'abord rforcer les capacités professionnelles et opérationnelles de la Police nationale congolaise vue de la rdre apte à remplir efficacemt ses missions suivant les standards internationaux de respect des droits de l'homme et libertés ; puis, assurer de manière efficite la sécurité et l'ordre public dans la Cité d'Uvira et les territoires avoisinants termes de prévtion et de répression des crimes et délits. Le décor est ainsi planté. Mais pour arriver là, il a fallu du temps, de la réflexion, et surtout une bonne coordination avec la Police nationale congolaise souvt accusée par la population de ne ri faire pour la sécuriser. Pour se défdre, la Pnc mettait avant son manque de moys : pas d'gins roulants (véhicules, motos, bicyclettes... ) ; pas de carburant quand ceux-ci existt ; absce de moys de communication (téléphones, ordinateurs, etc.)...

A travers la Soliuv, la Monusco a mis place ce dispositif expérimtal d'une durée de six mois. Il consiste l'accompagnemt de la Police nationale congolaise aussi bi conseils, logistique, qu' communication... Bref, la mise à disposition de moys adéquats pour permettre à la Pnc de mer à bi sa tâche de protection des populations et de leurs bis. C'est ainsi que la Monusco a d'abord fait don de trois containeurs que la Pnc a placés à des droits considérés comme « chauds » de la Cité d'Uvira ; ils servt de postes de Police pour la Pnc. Ensuite, la Monusco a offert une quarantaine de Motos de marque Yamaha, dont certains sont déployées dans d'autres localités qu'Uvira (Minembwe, la Plaine de la Ruzizi notammt). Mais à Uvira même, ce sont plus de 24 motos qui sont service, à la grande satisfaction des populations qui « apprécit fin de voir autre chose la nuit que des Maï Maï ou des bandits circuler dans les rues... », affirme une Uviroise qui ajoute que « nous nous stons de plus plus sécurité. Avant, quand on les appelait, ils ne vait presque jamais, parce qu'ils n'avait pas de moys de transports. Mais dernièremt, ils sont arrivés à Kasga quelques minutes seulemt après notre appel... Ça, ça nous rassure ».

Outre ces Motos, la Mission onusine a égalemt offert deux appareils cellulaires comportant deux « numéros verts » que la population peut appeler gratuitemt, à charge de la Monusco. Et les Uvirois ne s' privt pas : jour après jour, ils appellt ces deux numéros, qui pour dénoncer une attaque dans un bistrot de la Cité, qui pour signaler un cambriolage chez des voisins, qui d'autre core pour alerter sur un cas d'agression ou d'adultère suivi de violce... En presqu'un mois d'existce, quelque 50 appels ont été émis sur ces deux numéros verts, suivis d'intervtions promptes de la Police congolaise. Une satisfaction pour la Police congolaise qui redoutait que la population ne s'approprie ces numéros verts. Le Colonel Gilbert Serushago, Commandant du District PNC d'Uvira confirme : « L'impact de la Soliuv est largemt positif termes de lutte contre l'insécurité à Uvira. Je dirais que depuis le lancemt des opérations, l'insécurité a diminué de plus de 50 %. Avec les moys mis à notre disposition par la Monusco, notammt les motos, les numéros verts, notre travail s'est amélioré. La population peut voir que nous intervons désormais plus rapidemt ».

Un mois après son lancemt donc, le bilan de la Soliuv est positif. Léopold Amadjikpe, Coordonnateur adjoint de la Soliuv au sein de la Police Monusco-Uvira, affirme que depuis le lancemt de cette stratégie de lutte contre l'insécurité à Uvira, quelque « 133 patrouilles motorisées et pédestres conjointes ont été effectuées dans la Cité, de 19 heures 30 minutes à 5 heures, avec un effectif global de 721 élémts issus de la PNC, des FARDC (armée régulière) auxquels se joignt des élémts de la Direction Générale des Migrations (DGM), ceux de l'Agce Nationale des Rseignemts ainsi que des Forces de la Monusco, à travers la Police civile et les Casques bleus pakistanais ». Quant au principe des patrouilles conjointes, il « obéit à la volonté des autorités congolaises et de la Monusco d'impliquer de manière collective toutes les tités ayant charge la gestion de la sécurité, cela, vue d'une lutte plus efficace contre l'insécurité sous toutes ses formes », explique-t-il. Il s'agit donc d'une réponse concertée et coordonnée de tous les acteurs impliqués dans la sécurité vue d'une lutte efficite contre l'insécurité à Uvira.

A noter fin que pour faire rouler cette belle mécanique, la Monusco offre chaque semaine à la Soliuv des rations alimtaires (près de 2 tonnes de nourriture) et du carburant (plus de 220 litres de Gazoil). Toutefois, à l'approche des Fêtes de fin d'année, on redoute une inversion (dans le mauvais ss) de cette tdance baissière. Le Commandant du District de la PNC d'Uvira continue à réclamer davantage de moys, notammt des « moys financiers et des moys de communication, notammt des radios Motorolla... ». Enfin, la persistance des groupes armés dans le Territoire d'Uvira et le manque de collaboration de certaines populations avec les Forces de l'ordre risqut de freiner la lutte contre l'insécurité dans cette Cité de près d'un million d'habitants.