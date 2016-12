Burkina Faso: Nuit de la Nativité - Une homélie emprunte de paix

A ses dires, il est impératif que le pays retrouve sa stabilité d'antan. Il a invité les uns et autres à cultiver la paix, la tolérance et l'amour autour d'eux. A Gounghin également, le pasteur principal a prié pour que Jésus Christ vienne au secours du pays dans ce contexte sécuritaire trouble.

Entre prêches, louanges et chants, les protestants ont prié pour la paix au Burkina. Le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu, a dit avoir formulé le vœu que le seigneur étende sa paix et sa sécurité sur le « pays des Hommes intègres », dans un monde agité.

