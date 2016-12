Madagascar: Ravinala Airports prend service à Ivato et Fascene

L'ère ADEMA est terminée pour les deux aéroports internationaux d'Ivato et Fascene (Nosy-Be). Depuis le 23 décembre dernier, Ravinala Airports a repris la gestion et l'exploitation de ces deux aéroports.

Cette reprise est la concrétisation du contrat de concession signé en juillet 2015 entre le gouvernement malgache et Ravinala Airports qui décroche ainsi le gros morceau puisque Ivato et Fascene sont les deux aéroports les plus fréquentés et les plus rentables que compte le pays. Une mise en concession destinée à doter le pays d'infrastructures aéroportuaires modernes, avec comme objectif à moyen terme de promouvoir davantage le tourisme à Madagascar. Ravinala Airports aura pour objectif la modernisation, la mise aux normes et la gestion optimale des aéroports d'Ivato et de Fascene. La construction d'un nouveau terminal dédié au trafic international à Ivato figure, entre autres, parmi les grands travaux.

A noter que bien avant l'effectivité de la reprise de l'exploitation d'Ivato et de Fascene, Ravinala Airports a réalisé, dans le cadre de l'accueil du Sommet de la Francophonie l'extension du pavillon présidentiel, la création du tarmac 3, et l'aménagement de la mezzanine de l'aérogare internationale pour la réception des délégations. Avec cette prise officielle de la gestion des deux aéroports, Ravinala Airports affirme son engagement à participer pleinement au dynamisme de Madagascar, en mettant à sa disposition des infrastructures aéroportuaires modernes, répondant aux normes du trafic international, avec le niveau de confort et de sécurité requis.‎