Madagascar: Le volley-ball en deuil - Ranjalahy « Kennedy » n'est plus !

On le connaissait modeste. Très modeste. Et il est parti avec beaucoup de modestie dans la matinée du 17 décembre 2016. Sans tambour ni trompette. Presque sur la pointe des pieds alors qu'il méritait mieux en étant un icône du volley-ball malgache après avoir tout gagné.

Il, c'est bien sûr Ranjalahy ou tout simplement Ranja même si beaucoup de ses amis pour une raison qui reste inexpliquée, l'appellent Kennedy. Un homme estimé par tout son entourage pour avoir été un modèle de générosité, responsable qui plus est mais aussi intelligent. Une intelligence de jeu qui faisait de lui un grand champion en puissance.

Génération de surdoués. Pour la petite histoire du reste, Ranjalahy faisait partie de l'équipe de volley-ball d'Antsakaviro qui a mis fin à la belle série de matches sans défaite du célèbre JS Ambatonilita de l'époque. Il était aux côtés de Benja, Riri, Bienvenu, Paul Be et Do.

Mais l'exploit de Ranjalahy reste les Jeux Africains de 1971 en Egypte où il a ravi la médaille de bronze du volley avec il est vrai, une génération de surdoués tels Rolland Be, Ravalitera, Ravalomanda, Piso, Benja, Naosy, Radada, le regretté Samy, Ramasinoro, Jean Louis, Olivier et Galé. Une sacrée équipe confiée aux deux frères Rakotobe, René et Jeannot « Baba » et qui a échoué devant les Egyptiens et les Tunisiens pour finir à la troisième place. Une performance qui reste jusqu'ici inégalée.

Figure inoubliable. Mais l'amour du volley-ball ne s'est pas éteint pour Ranjalahy qui continue d'œuvrer pour le développement de cette discipline qu'il chérissait par-dessus tout. Et au bout des titres qui s'enfilaient au fil des ans. Champion de Majunga avec l'AJEM avec son ami Jean Louis mais également Benera, champion universitaire en 1974 avec l'équipe de l'INSEPS où il côtoyait déjà Ravalitera et Athanase.

Bref autant de bons souvenirs qui font de Ranjalahy une figure inoubliable du volley-ball malgache. C'est juste un peu dommage que les gens qui nous gouvernent ne connaissent rien au sport en général et au volley-ball en particulier.

A toute sa famille, Midi Madagasikara renouvelle ses sincères condoléances.