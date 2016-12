Madagascar: Tribunal Anosy - Forte mobilisation des pro-Rajoelina ce jour

« Condamnation politique ». Mis à part les membres de l'association VONA Soamahamanina, les parlementaires MAPAR et les proches d'Augustin Andriamananoro seront également présents au tribunal d'Anosy ce matin. Une forte mobilisation des troupes de l'Emmoreg dirigées par le Général Florens Rakotomahanina est également attendue pour assurer le maintien de l'ordre. Quoiqu'il en soit, ce verdict très attendu sera déterminant pour la situation politique en cette période de fin d'année. Bon nombre d'observateurs estiment qu'une condamnation d'Andriamananoro à une peine de prison ne fera qu'attiser la tension. Ce sera également une décision contraire aux principes des dirigeants HVM qui se disent être conscients de l'importance d'un climat politique apaisé et soucieux du respect du « Fihavanana malagasy ». D'autant plus que si l'on se réfère aux débats lors du procès, aucune preuve pouvant incriminer le Vice-président du MAPAR ne doit être retenue. A noter également que les témoins à charge n'étaient pas présents au tribunal le jour du procès. Bon nombre d'observateurs estiment donc qu'une éventuelle peine d'emprisonnement serait synonyme d'une « condamnation politique ».

