Togo: Fêtes de fin d'année et citoyenneté font bon ménage

Les mélomanes de Dapaong ont été le témoin vendredi dernier d'une ambiance spectaculaire. Une ambiance qui n'était, en fait, qu'un avant-goût des fêtes de fin d'année. Sur le podium, on retrouvait avec des meilleurs artistes togolais de l'heure, tels, la diva de la musique togolaise Almok, Toni X et Kaporal Wisdom. Ceux-ci ont fait frémir la foule par leurs prestations.

Ce spectacle est une initiative de ministère en charge du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes et était placé sous le thème « Citoyenneté, développement durable et autonomisation de la jeunesse ». On comprend dès lors que la principale préoccupation des initiateurs était de promouvoir la citoyenneté chez les jeunes.

Bien avant le défilé des artistes, le Secrétaire Général de la Préfecture de Tône, Esso Pirénèwè, a remercié le ministère qui a su organiser ce concert à la veille des fêtes. Il a dès lors invité le public à vivre l'ambiance avec les différents artistes tout en retenant dans un coin de la tête le message de citoyenneté qui leur est apporté et dont il doit s'approprier pour le mettre en application dans son quotidien. En tout cas, d'après lui, « cultiver la citoyenneté dans le vécu quotidien, permet un développement rapide et durable ».

Etaient présents à la soirée, le directeur national de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Anala Arime, représentant le ministre tutelle et le président du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), Régis Batchassi. Ils ont à leur tour invité toute la jeunesse à un examen de conscience devant le développement de leur localité, à la culture citoyenneté et à exercer cette citoyenneté chaque seconde qui passe, à cultiver aussi le patriotisme qui est un facteur direct du développement durable.

Les trois artistes de taille ont été soutenus par les artistes locaux chanteurs et humoristes. La marrée humaine a eu des difficultés de quitter l'esplanade du bureau de la préfecture de Tône après environ trois heures d'ambiance.

V.G. (Telegramme228)

Tweet

">