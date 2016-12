Togo: Nicolas Lawson à Faure Gnassingbé - « Que Dieu vous aide à ... entamer la révolution culturelle, en vue de mettre un terme sans délai à la dérive du pays »

Que Dieu ne permette plus que les enfants du Togo soient ravalés à un niveau plus bas que dans l'état actuel de la nation. Qu'il nous inspire et qu'il nous protège », a-t-il conclu sa lettre de vœux au président togolais.

« Que Dieu vous aide à le réaliser pour entamer la révolution culturelle, en vue de mettre un terme sans délai à la dérive du pays. Je vous souhaite une année 2017 de discernement, d'humilité, de bonté et de foi sincère en l'omniscience et en l'omnipotence de Dieu.

Ainsi, pour les vœux de Nouvel An, il n'a pas dérogé à la règle. « Notre pays est en pleine liquéfaction de pourriture. La majorité de notre peuple est malheureuse. Elle rumine des ressentiments enracinés. Seul l'aveuglement spirituel et intellectuel de la minorité peut l'amener encore à nier cette réalité tragique.

