Afrique Centrale: La crise libyenne au coeur de la rencontre Donald Trump-Denis Sassou N'Guesso

communiqué de presse

Le président Denis Sassou N'Guesso sera reçu, ce 27 décembre, par le président élu des Etats-Unis d'Amérique, Donald Trump pour débattre de la crise libyenne, a annoncé, hier, un communiqué de la présidence congolaise.

« Les entretiens entre les présidents Donald Trump et Denis Sassou N'Guesso porteront sur la recherche des voies et moyens de sortie de crise en Libye, et plus largement sur le reste de l'Afrique et sur d'autres questions internationales », précisait ce communiqué signé par Firmin Ayessa, directeur du cabinet du président de la République.

Rappelons que le chef de l'Etat congolais préside pour le compte de l'Union africaine, le Comité de haut niveau sur la Libye dont l'objectif est de mettre fin au conflit armé qui secoue ce pays depuis la chute du Colonel Mouammar Kadhafi en 2011. C'est en cette qualité que Denis Sassou N'Guesso a été invité par le président élu des Etats-Unis, un pays dont l'implication dans la résolution de ce conflit s'est traduit par un engagement militaire sur le terrain.

Il y a quelques jours, le 20 décembre, Washington annonçait la fin de ses opérations à Syrte, la seule ville libyenne que contrôlait les djihadistes de l'Organisation Etat islamique depuis 2015. Ce dénouement ouvre sans doute la voie à la réconciliation nationale libyenne avec l'appui de la communauté internationale et de l'Union africaine.

Mais Denis Sassou N'Guesso et Donald Trump ne manqueront sans doute pas de parler des relations entre Brazzaville et Washington. Après, en effet, la victoire de Donald Trump au scrutin du 8 novembre, le chef de l'Etat congolais lui avait adressé un message de félicitations dans lequel il appelait « au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays pour le bonheur des peuples congolais et américain ».