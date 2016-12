Madagascar: Andohatapenaka - La fête continue au Village de Noël

Le Village de Noël continue de proposer des activités familiales, surtout pour les enfants, et une programmation musicale éclectique pour plaire à tout le monde. Car à Andohatapenaka, c'est la fête au Village... tous les soirs !

Après le grand rush du week-end dernier, le grand Village de Noël (ce même Village de la Fancophonie qui a accueilli les festivités du Sommet de novembre dernier) à Andohatapenaka reprend un peu son souffle. En ce début de semaine, c'est l'accalmie. Ce sont les familles qui affluent, avec leurs enfants, histoire d'amuser ces derniers. Car c'est sûr qu'il y a de quoi s'occuper : les salles de jeux pour les plus petits, avec une surveillance, ce qui permet aux parents de flâner un peu, mais surtout l'aire de jeu aménagée pour les passionnés de sport extrême, avec un petit circuit pour permettre de faire quelques figures. BMX, skateboard, rollers... Les ados s'y sentiront comme de petits poissons dans l'eau. L'accès y est gratuit, moyennant le prix du ticket d'entrée, et tous ceux qui sont à l'intérieur peuvent profiter des animations sur place toute la journée.

Concerts. Mais au Village de la Francophonie, la fête c'est surtout le soir. Hier, la scène a accueilli deux groupes de Toamasina, Zino et Joudas. Deux jeunes artistes qui évoluent dans le style r'n'b. Puis, à partir de 18h ce soir, le très populaire Mijah va certainement faire danser tout le monde à sa façon, avant de laisser la place à Goth. Demain, ce sera une soirée plus tranquille avec le folk de Darindra et le TGC en fin de soirée. « C'est la fête tous les jours et nous essayons de rendre tout cela accessible à tous. D'ailleurs, on aimerait remercier tous les partenaires, ainsi que le Président de la République qui nous a beaucoup soutenu dans ce projet », s'expriment les organisateurs. La semaine ne fait que commencer, et l'affluence populaire va augmenter en crescendo jusqu'à la fin de la semaine.