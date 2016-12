Madagascar: Délestage et coupure d'eau dans tout Tana - La souffrance des usagers depuis vendredi dernier

Noël à sec, des délestages trop longs et fréquents, les usagers risquent réellement de perdre patience et d'opter pour la colère...

Jamais depuis le début des séries de délestage, la capitale n'a subi un tel calvaire. Hier, tous les quartiers de Tana ont été privés d'électricité, et d'eau pour certains. 67ha, Anjanahary, Itaosy, Ambohipo, Ambondrona, Antaninandro, Analakely,... le délestage a fait rage partout, depuis le début de la journée jusque dans la soirée. « En plus des coupures trop fréquentes durant la journée, la tension du courant était également plus qu'instable. Il y a eu au moins sept coupures de courant rien que dans la matinée. Et cela a continué durant tout l'après-midi, jusqu'au soir. Ce qui constituait un grand danger pour nos appareils électroménagers », se plaint Dina Rakoto, un habitant des 67ha. Mais il n'y a pas que cela.

La coupure d'eau a également fait souffrir plus d'un, en particulier ceux du coté d'Analamahitsy. Ils n'ont pas eu droit à l'eau de la Jirama depuis vendredi dernier. De ce fait, ils ont été contraints de célébrer Noël, à sec (ndlr: dans le sens propre du terme). Comment peut-on vivre une telle souffrance? « Cette pénurie d'eau ne nous a pas permis de fêter Noël comme tout le monde. On a été contraint d'envoyer des chercheurs d'eau dans les quartiers avoisinants, puis d'acheter en retour le bidon jaune de 20L à 800 Ar, au lieu de 100 Ar en temps normal », se plaint Andry Rakotoarivelo, du quartier d'Ambohitsara, à Analamahitsy.

Toujours les mêmes refrains. Et les abonnés déplorent les réponses banales livrées par la Jirama, une fois questionnée sur la vraie cause des coupures d'eau et d'électricité. « On nous dit toujours que les réparations sont déjà en cours quand on essaye de savoir ce qui se passe réellement. Toujours les mêmes refrains. Or, il ne se passe rien du tout et la situation ne s'améliore pas », rajoute Andry Rakotoarivelo. Faut-il rappeler la règle d'or dans le marketing qui dit: « les clients sont rois ». Mais dans la réalité, c'est tout à fait le contraire. Une telle situation ne fait que plonger les usagers dans un profond désarroi, quitte à faire preuve de colère. Trop de tolérance tue la tolérance.

Logistique pétrolière. Lors d'une rencontre avec la presse, hier, des responsables auprès de la Jirama ont pointé du doigt la Logistique pétrolière comme étant la source de ce délestage aggravé. Selon eux, la distribution des carburants qui a pris trop de temps a été à l'origine du problème. « Bon nombre de machines génératrices d'électricité ont connu un arrêt, faute de carburants », confient-ils. Et de rassurer que le courant allait être rétabli hier même, « avant la période de pointe ». Ceci, devant le fait qu'aux 67ha, le délestage a continué jusqu'à des heures tardives. Et puis quoi encore la Jirama?