Madagascar: MDN - Noël convivial

Bilan. Le Ministre a également fait un rappel sur les accomplissements de l'année. Il a fait part du fait que, pour 2016, le ministère de la Défense s'est surtout concentré sur la rénovation de ses infrastructures comme le Centre Hospitalier de Soavinandriana ou encore l'usine militaire qui abrite la cartoucherie située à Moramanga. Il a également parlé des interventions contre l'insécurité dans les régions, il vise à affluer dans 17 régions d'ici la fin de l'année et des aides fournies par les différents pays partenaires comme la Chine, la France ainsi que les Etats-Unis d'Amérique. Et pour finir, il a ajouté que la lutte contre l'insécurité à Madagascar ne repose pas seulement sur les Ministères qui sont en charge ou encore sur l'Etat mais également sur tous les citoyens malgaches parce que les brigands sont issus de familles malgaches donc il faut qu'ils interviennent pareillement dans l'éducation.

Et la journée du 23 décembre a été l'occasion pour le ministre et sa conjointe d'exprimer aux militaires et leurs familles leurs vifs remerciements pour leur dévouement à servir le pays ainsi que leurs vœux pour Noël et pour la Nouvelle année. Après le culte d'action de grâce et le discours du Ministre, les enfants ont tenu à exprimer leur joie dans un récital avant de finir par la distribution des présents pour la famille des militaires mais surtout pour les petits enfants. Des jouets qui vont illuminer leur visage particulièrement en cette fête qui leur est dédiée.

