Madagascar: Aéroports d'Ivato et de Nosy-Be - Signature définitive du contrat de concession !

Ça y est ! Le contrat définitif de concession des aéroports d'Ivato et de Nosy-Be Fascene a été signé ce 23 décembre entre l'Etat malgache et le Consortium Ravinala Airports après la Convention initiale signée le 9 juillet 2015.

Projets présidentiels. Des travaux sur les aéroports ont d'ores et déjà été effectués par ce consortium pour accueillir le XVIe Sommet de la Francophonie. Et avec cet acte définitif, ils vont continuer et s'effectuer tranquillement à la manière de ces investisseurs internationaux. Faut-il rappeler que ce grand projet rentre dans la catégorie des « projets présidentiels », en accord avec la vision du chef de l'Etat, Hery Rajaonarimampianina, de faire de Madagascar « une nation moderne et prospère ». D'ailleurs, il sera soutenu financièrement par les bailleurs de fonds, en l'occurrence, la SFI, une filiale de la Banque Mondiale suivant les projets y afférents tels que la réhabilitation du périmètre du bas Mangoky. Pour ce projet, Narson Rafidimanana, ministre en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, Ramanantsoa Benjamin, ministre des Transports et Gervais Rakotonirina, ministre des Finances, sont les principaux acteurs qui ont dirigé les négociations. D'après les explications de Narson Rafidimanana, « après plusieurs années d'hésitations, les investisseurs étrangers sont à nouveau prêts à investir massivement dans la Grande Ile ».

Normes. Ces aéroports seront, de ce fait, à même de satisfaire l'objectif du chef de l'Etat de faire de Madagascar « la locomotive de l'Océan Indien » au niveau du secteur tourisme. Evalué à 150 millions d'euros, par voie de conséquence, des normes s'imposent et suivent celles de l'Association du Transport Aérien International (IATA). Ivato va donc recevoir plus d'1,5 million de passagers tous les ans et sera équipé d'un nouveau terminal international en forme de Ravinala. Par ailleurs, 3 passerelles vont l'équiper ; ce qui permettra aux passagers d'embarquer directement à bord des avions, sans avoir à passer par le tarmac. Et ce dernier sera apte à supporter 4 gros porteurs.

Toujours d'après Narson Rafidimanana, « en 1970, Madagascar avait le plus grand aéroport au niveau régional. Aujourd'hui, nous allons sûrement rattraper ce retard d'investissements par une mise en concession avec des grands noms de la construction et de l'exploitation aéroportuaire mondiale. Les aéroports d'Ivato et de Nosy Be Fascene seront d'ailleurs un leg pour les générations futures ». Notons que l'achèvement des travaux incluant les travaux de remise à niveau des outils et de développement du terminal international est prévu en 2019.