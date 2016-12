Sénégal: Marème Faye distibue des billets, des militants et un diplomate se tapent dessus

Contrairement à ce qui a été rapporté, le Sénégal n'a pas laissé une bonne image en France lors de la dernière visite d'Etat de Macky Sall. De retour à Dakar, des sources sûres étalent toute l'indignation de nos frères Gaulois sur la bamboula du Prince et de sa suite. Alors que presque seule la famille Faye-Sall a pris part au dîner à l'Elysée, des militants et un diplomate se sont tapés dessus pour des enveloppes d'argent.

Les images de la signature de quelques contrats et les visites à l'usine d'Alstom et de musées vendues aux Sénégalais ne sont que la face visible de l'iceberg de cette visite à Paris qui a été réellement mouvementée. Des sources sûres, qui étaient de la partie, renseignent que la délégation sénégalaise n'a pas laissé de bons souvenirs en Hexagone. A côté de la délégation pléthorique, avec des autorités non conviées qui ont forcé pour s'y faire remarquer, de nombreux sbires du pouvoir s'étaient, selon nos sources, amassés dans les différents hôtels où des enveloppes d'argent étaient distribuées. Un triste spectacle inconnu des Français qui a fini par créer une bagarre où un diplomate venu de Lyon était impliqué. «Un consul s'est battu dans le hall d'un hôtel avec des militants parce que la Première dame donnait de l'argent à tout le monde.

Ce qui a choqué les Français qui ne comprenaient pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cela. Il y avait des enveloppes de 15 à 20 mille euros à se partager», confie une source. Des déclarations corroborées, sous le sceau de l'anonymat, par d'autres sources qui ont fait le déplacement de Paris. «Il y avait une grande débauche d'argent et de moyens. Des ministres et un secrétaire d'Etat qui n'étaient sur aucune liste officielle des événements avaient quand même fait le déplacement pour ne rien louper. C'était du n'importe quoi», ajoute une autre source.

Mais le plus cocasse dans tout cela est que le secteur privé qui devrait être au cœur de cette visite pour négocier des joint-ventures, a été finalement cantonné l'ameublement du décor. Il n'était pas convié dans le saint des saints, selon nos sources. «Il n'y avait que la famille et certains amis au dîner de gala de l'Elysée. Même le président du patronat sénégalais, Baïdy Agne n'y était pas. Cela a fait rire sous cap nos amis français», nous confie-t-on.

Concernant les frais de séjour, la facture a été salée pour les finances publiques sénégalaises. Car, même si Macky et sa suite ont romancé les choses, l'Elysée n'a honoré que ceux du président et de sa suite, pas moins d'une dizaine de personnes, au Bristol. Ce qui n'est rien par rapport à la manne payée dans les autres réceptifs qui ont accueilli tout ce que Dakar compte comme autorités, griots et journalistes. «Les frais de séjour du président de la République et des six ministres invités officiellement étaient pris en charge par l'Elysée. Mais le reste de la troupe qui logeait notamment à l'hôtel Hyatt et au Méridien était entretenu aux frais du Sénégal. C'était assez choquant», se désole une autre source.