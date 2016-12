Burkina Faso: Village de Tambolo - L'explosion d'une voiture fait au moins quatre morts

Le gouvernement burkinabé veut voir les Etalons aller loin à la CAN 2017. Plus »

Rapidement, je suis reparti alerter les riverains qui se trouvaient à côté d'un kiosque et nous sommes revenus pour tenter de sauver si nécessaire ce qu'on pouvait. Malheureusement, on ne pouvait rien sauver. Seul le corps du chauffeur a été sorti des flammes.

J'ai roulé vite pour voir ce qui c'était passé, plus je m'approchais plus je voyais une flamme qui montait en altitude. A 50 mètres du lieu, je suis tombé sur des morceaux de corps humain.

Seul le corps du chauffeur retrouvé à plus de 150 m des lieux, a pu être identifié. L'impact de l'accident a été tel que, des débris ont blessé une femme et un enfant qui se trouvaient dans un jardin, ont affirmé des témoins présents sur les lieux du drame. Les causes du drame ne sont pas encore connues.

