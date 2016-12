Madagascar: Région Menabe - Bientôt un projet « Pool de compétences »

Le projet « pool de compétences » sera financé entièrement par le programme Matoy à travers la location d'un immeuble, l'achat de divers matériels dont des ordinateurs, une imprimante multifonctions, etc. Le projet débute ce mois de décembre 2016, pour prendre fin à la même période en 2017. Le coordonnateur régional du programme Matoy-Menabe financé par la coopération suisse, Raobelison Fidy Denis quant à lui a souhaité plein de succès au CRD-Menabe et lui est reconnaissant.

Ce réseautage devra permettre de renforcer les compétences de tous ses membres actifs, aussi bien dans différents secteurs ou thèmes que sur le plan méthodologique, en ce qui concerne le métier du développeur proprement dit : maîtrise de l'ensemble du cycle de gestion de projet et du management du projet. De ce fait, de rendre ces services de plus en plus professionnels.

