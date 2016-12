Madagascar: Finances publiques - Amélioration des ressources internes

Les réalisations sur les recettes fiscales et douanières ont dépassé les prévisions pour cette année.

Le taux de pression fiscale doit s'accroître de 0,5 point par an, d'après les objectifs fixés actuellement par l'Administration fiscale et douanière. Si ce taux était à 10,1% en 2015, il est aujourd'hui à 10,8% et devrait atteindre facilement les 12% prévus, en 2019. Pour atteindre ces objectifs, les mesures indiquées par le Ministère des Finances et du Budget concernent l'amélioration de la qualité des contrôles, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'intensification de la collaboration entre le fisc et la douane, la lutte contre la fraude et la corruption, l'amélioration des recouvrements des arriérés, la dématérialisation des procédures et la transparence dans l'Administration. D'après les informations fournies, ces mesures s'avèrent efficaces, car les recettes fiscales et douanières dépassent déjà les prévisions de +7,39% pour les 11 premiers mois de cette année.

En tout, ces recettes ont atteint 1 786,4 milliards d'Ariary, sans compter les réalisations durant ce mois de décembre. Outre ces améliorations, des assainissements ont également été entrepris sur le marché, pour la lutte contre les fraudes, le secteur informel et la concurrence déloyale. Ce mois de décembre, les industriels regroupés au sein du SIM (Syndicat des industries de Madagascar) ont d'ailleurs félicité le fisc et la douane, pour ces actions d'assainissement. D'après le président du syndicat, Fredy Rajaonera, une confiance mutuelle s'est installée entre le secteur privé et les Directions au sein du Ministère des Finances et du Budget.