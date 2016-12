Burkina Faso: Noël 2016 - Les chrétiens s'interrogent sur l'orientation spirituelle

Le gouvernement burkinabé veut voir les Etalons aller loin à la CAN 2017. Plus »

Pour elle, Noël c'est un moment de joie, mais également de rétrospection sur la participation de tout un chacun, à la vie de la communauté. Mme Zagré a souhaité la paix pour le monde et en particulier pour le Burkina Faso à la veille du nouvel an.

Selon Mme Zagré Jacqueline, une fidèle, le message du cardinal appelle à l'union de tous des fils et filles de l'église-famille à plus de compassion pour les défavorisés.

« Jésus, on le voit à travers les personnes valides. Mais aussi les invalides et nous devons faire en sorte que le Christ naissant face de chacun de nous, des libérateurs pour ceux qui sont autour de nous, ne soyons pas des personnes qui les lient et qui lempêchent les autres d'être libres», a précisé père Kakulé.

Cette tragédie n'a pas laissé les chrétiens indifférents qui ont aussi prié pour l'apaisement des esprits et la paix dans le monde. Pour le cardinal, ceux qui sèment la terreur, peuvent changer et il faut prier pour eux afin que Dieu, dans son amour infini, touche leur cœur.

Car, beaucoup de miracles se sont produits. « Nous avons eu des milliers de sacrements de baptêmes et de mariages, de nombreux chantiers sont en cours pour la prise en charge des plus pauvres », a relevé le cardinal.

Mais, à s'interroger sur la propriété de Noël, son orientation spirituelle. «Noël, c'est la manifestation de Dieu d'amour. C'est partager cet amour et être disposé à recevoir l'amour qui doit être notre quotidien», a-t-il expliqué. Et d'ajouter que l'année jubilaire qui vient d'être clôturée est l'illustration de cet amour.

A l'occasion, la paroisse a fait peau neuve. Autel en jaune or et blanc, podium aux couleurs du pagne de Noël, guirlandes par-ci, guirlandes par-là, une crèche illuminée par des jeux de lumières, des écrans dans tous les angles pour permettre aux fidèles de vivre en "live" la messe.

