Madagascar: MEN - Recrutement Maître Fram - Un faux DRH arrêté

Vendredi dernier, un jeune enseignant chercheur et aussi docteur âgé de 28 ans qui s'était fait passer pour un Directeur du Ressources Humaines (DRH) au sein du ministère de l'Education Nationale, a été appréhendé par la brigade Criminelle BC5 Anosy à Ambohitrimanjaka. Un fonctionnaire du même quartier qui était venu traiter un dossier au ministère à Anosy, s'est étonné de voir l'ancien DRH toujours à son poste alors que l'autre individu s'affichait déjà publiquement en tant que nouveau DRH responsable du recrutement des fonctionnaires. Le vrai DRH, informé de cette usurpation de fonction, a tout de suite porté plainte à la police et l'a alerté sur l'existence de cet escroc. Ainsi fut fait, la police a établi une stratégie afin de l'arrêter dans les plus brefs délais.

