Madagascar: Fêtes de fin d'année - Baisse prévue des consommations des ménages

La consommation des ménages a connu un pic durant la période de veille de Noël, avec une proportion importante pour l'alimentation, l'habillement et les jouets, dont les magasins spécialisés réalisent une grande partie de leurs chiffres d'affaires annuelles, jusqu'à 35%, durant la période de fin d'année.

Si les produits alimentaires tels les charcuteries, les volailles, le chocolat et autres friandises, les gâteaux et les boissons, alcoolisées ou non sont les classiques des fêtes, les produits alimentaires auxquels la majorité des consommateurs sont moins habitués, ont tout de même été prisés par une clientèle aisée. Tel est le cas pour le caviar, assez difficile à trouver, mais quelques-unes des rares épiceries fines que compte la capitale ont pu en proposer. Quant au foie gras, dont le prix est assez élevé par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs moyens, les stocks, assez conséquents, ont tout de même été pris d'assaut par les clients des grandes surfaces.

Livraisons ajournées. Les secteurs du hi-tech, du mobilier et de l'électroménager ont également réalisé d'excellentes ventes depuis la veille des fêtes. « Nous ne pouvions plus assurer les livraisons, alors que les clients qui achètent des appareils lourds et volumineux tels les réfrigérateurs, les canapés et autres salons complets, exigent la livraison de leurs achats avant Noël », confie un responsable d'un magasin de mobiliers et d'appareils électroménager de la capitale. Suivant le principe du premier arrivé, premier servi, les grandes enseignes sont contraintes d'ajourner les livraisons des achats les plus récents et s'attendent à un même rythme de va-et-vient des camions livreurs dès mercredi.

Calme reprise. Depuis hier, lendemain de Noël, la reprise était assez calme. Nombre de magasins et boutiques ont choisi de s'accorder une journée de repos, mais s'attendent à une nouvelle hausse des fréquentations des clients à partir de demain, J-4 du nouvel An. Mais en comparant les situations en période de fin d'année, d'une année à une autre, les professionnels du commerce constatent une diminution des ventes durant la semaine avant le nouvel An par rapport à Noël. Les recettes sont, certes, plus importantes qu'en périodes ordinaires, mais sont légèrement en baisse. Pour les derniers jours de l'année, les vendeurs d'appareils de sonorisation, de téléviseurs et autres appareils du même genre, sont généralement les seuls qui enregistrent des ventes similaires ou supérieures à celles de Noël. Pour le confirmer ou l'infirmer, les commerçants seront fixés bien assez tôt !