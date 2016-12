Sénégal: Cité ministérielle de Diamniadio - Le gouvernement invité à démarrer la réflexion sur le déménagement

Selon la même source, Envol Immobilier Sénégal a en charge la réalisation de ce projet "en partenariat avec des entreprises de renommée internationale en matière de construction immobilière, dont la société WIETC qui a réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la cité ministérielle de Kinshasa, 10000 logements à Malabo, etc."

"En mon sens, la participation citoyenne et notre coopération avec les organismes et les entreprises devront être placées au cœur de la gouvernance afin qu'elles soient conformes à ma volonté de bâtir une société démocratique et solidaire dans l'intérêt exclusif des Sénégalais", a souligné Macky Sall.

Il a souhaité que dans un avenir proche, les citoyens puissent avoir "l'opportunité de vivre et travailler à Diamniadio, de bénéficier pleinement de son attractivité et de son mode de gouvernance".

