Congo-Kinshasa: Une série d'attaques de milices ensanglante le Nord-Kivu

« Depuis des années, on n'a jamais assisté à ce genre de conflits, à cette escalade de violences. La véritable raison de ces violences c'est l'absence d'une politique nationale sur la gestion de la terre. Le problème de la gestion des mouvements migratoires, qui incluent évidemment les mouvements de populations venant du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, et ainsi de suite. »

« La question des violences dans le Nord-Kivu traduit la fragilité des forces de sécurité congolaise ou bien encore l'inadaptation de l'approche militaire dans la neutralisation des groupes armés, analyse Nickson Kambalé, chercheur pour le Centre pour la gouvernance, une ONG congolaise qui travaille sur la persistance des groupes armés dans l'est du Congo. Selon lui, la question des violences dans le Nord-Kivu ne s'explique pas seulement par des conflits entre communautés. Il souligne un problème bien plus profond.

Alors, malgré la proximité géographique des deux localités, toutes deux situées dans le territoire de Rutshuru, et malgré les rivalités connues entre Hutus et Nandes, les autorités administratives et militaires congolaises se sont pour l'heure refusées à faire le lien entre les deux attaques.

Dans l'est de la RDC, au moins 49 civils ont perdu la vie au Nord-Kivu depuis jeudi dernier, alors que les attaques de milices se multiplient dans la région. Ces attaques, sur fond de rivalités ethniques pour les unes et d'intrusion de rebelles ougandais pour d'autres, ont endeuillé une région souvent touchée par les violences.

