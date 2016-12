Congo-Kinshasa: Les pillages lourds de conséquences

Cette cinquante-deuxième et dernière semaine de l'année 2016 sera de tous les enjeux dans… Plus »

La RD Congo se remet tout juste des manifestations contre le maintien du président Kabila au pouvoir, la semaine passée. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga par exemple, en plus des pertes en vies humaines, des dégâts matériels graves sont à déplorer. Notre correspondant à Lubumbashi s'est rendu à l'hôpital de référence de Kisanga, pillé la semaine dernière, où des malades - 1280 personnes vivant avec le VIH-Sida 56 enfants, sans compter les tuberculeux - ont du être déplacés vers d'autres établissements, et leurs dossiers ont été perdus. Les précisions avec Patrick Kasonde, en cliquant sur l'image ci-dessus.

Copyright © 2016 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.