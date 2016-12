Global Event, entreprise marocaine d'événementiel et l'entreprise turque Pyramids Group, en collaboration avec l'Association marocaine des marbriers (AMM), organisent la 2ème édition du salon international du Marbre et des produits en pierres naturelles au Maroc " Maroc Stone ", du 19 au 21 Janvier 2017 à l'Office des Changes de Casablanca

Placé sous l'égide du Ministère du transport, de l'équipement et de la logistique, « Maroc Stone » est l'unique plateforme exclusivement dédiée au marbre et des produits en pierres naturelles en Afrique et dans le pourtour méditerranéen.

Il réunit 125 exposants internationaux originaires d'une douzaine de pays (Maroc, Egypte, Niger, Inde, Espagne, Italie, Turquie, Sénégal, etc.) et attend pour cette deuxième édition pas moins de 6000 visiteurs nationaux et internationaux. Les opérateurs d'Afrique subsahariens seront très attendus à cette deuxième édition.

Lancé il y a un an, le salon « Maroc Stone » prend de l'ampleur au regard de l'intérêt qu'il suscite auprès des professionnels-exposants, en croissance de 20% cette année.

A un mois de son ouverture, le salon a bouclé la commercialisation de tout l'espace initialement prévu et entend ouvrir un autre supplémentaire à la demande de nouveaux exposants nationaux et internationaux.

Une marque de confiance consubstantielle au besoin auquel l'évènement répond, mais aussi au travail combiné des équipes de Global Event, Pyramids Group et AMM.

« Le Royaume a toutes les prédispositions pour être une plaque tournante de la filière, pourvu que le secteur sache tirer profit de la dynamique de croissance du marché mondial du marbre et de la pierre naturelle », a dit M. Ayoub Kahlaoui, président de l'Association marocaine des marbriers.

Selon lui « cela passe également par des collaborations poussées avec des pays comme la Turquie qui, avec la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Italie et l'Espagne sont en phase de concentrer plus de 70% de la production mondiale ».

Le Maroc est sans conteste un hub régional et passage privilégié en termes d'investissements en Afrique. Et au-delà de ses indicateurs économiques favorables, « le Royaume dispose d'un grand potentiel en ce qui concerne le marché du marbre.

Le sol marocain regorge de gisements importants de pierres dimensionnelles (marbre) avec une grande variété de produits permettant d'envisager un développement important de la production nationale.

Mais le secteur reste encore sous exploité », fait remarquer Ikram ETTIS, Directrice Générale de Global Event.

Selon le World Stone Report, le marché de la pierre a progressé de +3,8% en 2014 et es exportations quant à elles de +6,7%.

« Maroc Stone » est un rendez-vous d'excellence pour saisir les opportunités offertes par la dynamique de croissance du secteur du BTP en Afrique.