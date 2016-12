Sénégal: Médina Baye salue l'engagement de Dakar à faire cesser la colonisation des terres palestiniennes

Cette résolution rappelle les résolutions 242, 338, 446, 452, 465, 476, 478, 1397, 1515 et 1859 et "exige de nouveau d'Israël qu'il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est".

Cette résolution avait été portée par quatre membres non permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela, après que l'Égypte qui l'avait proposée dans un premier temps ait demandé un report du vote à la veille de sa tenue.

"La communauté de Médina Baye exprime son soutien au gouvernement du Sénégal et l'encourage à ne pas reculer devant les menaces et intimidations d'Israël", conclut le communiqué.

À cet égard, "la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies, parce qu'elle rappelle la condition sine qua non d'une coexistence pacifique entre les peuples de Palestine et d'Israël, va dans le bon sens", est-il écrit.

