Cote d'Ivoire: Fonction publique - Abinan Pascal décore près de 500 agents et fonctionnaires, ce jeudi

Plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat dont le mérite a été reconnu par l'Etat de Côte d'Ivoire seront honorés par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, le jeudi 29 décembre.

Et ce, en application des dispositions du décret N°2012-912 du 19 septembre 2012 portant institution d'un Ordre du mérite de la Fonction publique. Ils sont au total quatre cent soixante-dix-sept (477) fonctionnaires et agents de l'Etat qui seront décorés dans l'Ordre du mérite de la Fonction publique par le ministre Pascal Abinan. Soit 100 fonctionnaires et agents de l'Etat qui recevront des médailles, au titre de l'année 2014, dans les grades de Commandeur, 150 dans le grade d'Officier et 227 dans le grade de Chevalier dans l'Ordre du mérite de la Fonction publique.

Cette cérémonie de décoration est à sa deuxième édition après celle de 2014 qui a vu plusieurs agents et fonctionnaires reconnus pour leur mérite. Cette reconnaissance, il faut le dire, s'inscrit dans la dynamique de l'émergence d'un fonctionnaire nouveau, en le récompensant pour son engagement dans le travail et sa contribution active dans la modernisation et le renforcement de l'efficacité de l'Administration publique ivoirienne. Initialement prévue le jeudi dernier, la fête aura finalement lieu ce jeudi 29 décembre.