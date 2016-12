Afrique CAN 2017 - Grande mobilisation autour des Etalons

La CAN 2017 commence le 14 janvier pour s'achever le 5 février. Quant au Burkina Faso, il jouera dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, le Gabon, du Cameroun et de la Guinée Bissau.

«Toutes les composantes de la nation, sociétés, Entreprises, Ministères, Administration publique et privée, supporters, toute personne de bonne volonté, contribuons massivement en nature et en espèces pour accompagner les Etalons vers la victoire », ajoute le communiqué qui appelle appelle à une grande mobilisation autour des Etalons.

Ce lundi, le ministère des Sports et des loisirs a, dans un communiqué, lancé un appel à souscription pour soutenir la sélection nationale. « Il nous faut tous ensemble nous mobiliser autour de notre équipe nationale en vue de réunir les conditions et de mettre toutes les chances de notre côté », peut-on lire dans cette note.

Copyright © 2016 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.