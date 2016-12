Maroc: Une manche à l'avantage du WAC et de l'IRT

AS FAR: 1 Brahim Bezghoudi (90+2).

Dans le classement des buteurs, le duo de tête composé de Jebour et Daoudi, porte son actif à dix buts, creusant l'écart à quatre réalisations avec leurs dauphins, Mohamed El-Fqih du Kawkab de Marrakech et Walid Azarou du Difaa El Jadida.

De son côté, le KAC Kénitra, lanterne rouge, sombre davantage après sa lourde défaite, samedi, sur la pelouse de Chabab Khenifra par 4 buts à 0. Les buts des locaux ont été inscrits par Abdelmoula El Hardoumi (42è et 89è) et Noureddine El Gourch (51è et 77è), auteurs de deux doublés. Ainsi le KAC ferme la marche (9 points), alors que Chabab Khenifra est huitième avec 19 unités.

La bonne opération de la journée a été réalisée par l'Ittihad de Tanger qui s'est largement imposé à domicile face à Chabab Al-Hoceima par 4 buts à 1, dimanche. Les buts des locaux ont été inscrits par Ahmed Chentouf (9è), Youssef Sekour (59è) et Mehdi Baltham (72è et 90è+1) auteur d'un doublé, alors que Abderrahim Makran (62è) a réduit le score pour les visiteurs.

