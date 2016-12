Ile Maurice: L'ex-ministre Raj Dayal «menace» de quitter le MSM

Le Muvman Liberater (ML), avons-nous appris, aurait soumis les noms de deux de ses députés pour être nommés ministres. Ils sont Ravi Rutnah et Eddy Boissézon. Le remaniement ministériel pourrait intervenir durant la première quinzaine de janvier, une fois que, semble-t-il, le MSM se serait assuré d'obtenir le soutien de ses backbenchers et des députés indépendants.

Toujours est-il que Raj Dayal est en attente de son procès dans l'affaire bal kouler. Il lui est reproché d'avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 million d'un homme d'affaires, en mars. Il fait l'objet d'une accusation provisoire de bribery by public official. C'est à la suite de son arrestation, le 6 avril, que sir Anerood Jugnauth lui a retiré le portefeuille de l'Environnement, en attendant la fin du procès.

