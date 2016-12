Algérie: Plus de 23.000 femmes alphabétisées bénéficient d'un programme d'insertion socio-économique (IQRAA)

Alger — Plus de 23.000 femmes alphabétisées ont bénéficié d'un programme d'insertion socio-économique, initié par l'association algérienne d'alphabétisation IQRAA, a indiqué lundi à Alger, sa présidente, Aicha Barki.

"L'association IQRAA a adopté un programme Alphabétisation, formation et intégration des femmes (AFIF) qui a permis de former et d'autonomiser plus de 23.000 jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans et ce dans le cadre d'un plan d'intégration socio-économique", a précisé Mme Barki, lors d'une rencontre sur l'entreprenariat féminin.

Il s'agit d'un programme de proximité destiné aux bénéficiaires d'alphabétisation particulièrement dans les zones rurales, qui s'inscrit dans le cadre du plan national d'alphabétisation géré par l'association, a-t-elle dit.

L'association IQRAA a pour objectif de permettre à ces femmes d'acquérir des qualifications professionnelles pour réaliser des activités génératrices de revenus dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi d'une part et de participer au développement au niveau local d'autre part, a-t-elle expliqué.

Mme Barki a ajouté que 15 centres sont mobilisés dans plusieurs wilayas pour cet objectif, exprimant le souhait de l'association de généraliser cette action à l'échelle nationale.

Pour sa part, la directrice des études à l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), Miloudi Sabeha a indiqué que son organisme a financé 775.437 activités économiques génératrices de revenus au mois de septembre 2016, dont 481.874 au profit des femmes, soit plus de 62% des projets financés et ce dans le cadre du dispositif de soutien à l'emploi.

La même responsable a ajouté que ces activités créées par des femmes (481.874) ont généré 722.811 emplois durant la même période.